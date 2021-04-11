Министр экономики Бурятии ездит на «Тойоте Королле»

Екатерина Кочетова впервые отчиталась о доходах в должности министра экономики Бурятии
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, официально назначенная на эту должность в 2020-м году, раскрыла информацию о доходах за прошлый год. Кочетова задекларировала 2 953 522 рублей.
Из них доход по основному месту работы – 2 913 113 рублей. Доход от выплат на двух несовершеннолетних детей – 40 тысяч, и совсем скромный доход от вкладов в банках – всего 409 рублей за год.
В собственности у Екатерины Кочетовой квартира площадью 35 кв.метров, а также 1/3 доли в квартире площадью 117 «квадратов» и 1/6 доли в жилом доме площадью 33 кв.метра.
Есть у Кочетовой также доли в двух гаражах. Автомобиль за министром числится один – это легковушка «Тойота Королла».
Как сообщал «Байкал-Dailу», также декларацию о доходах представила министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова. Её доходы выросли в связи с продажей квартиры.
Справка:
Екатерина Кочетова родилась 6 мая 1979 года в городе Ирбит Свердловской области.
В 2001 году окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Экономист-менеджер».
С июля 2001 года по июнь 2004 года занимала должность главного бухгалтера в торговых компаниях, занимающихся розничной торговлей и поставкой продуктов питания для министерства обороны РФ.
В феврале 2007 года поступила на муниципальную службу в администрацию Улан-Удэ. Трудилась консультантом по бухгалтерскому и кадровому учёту управления регулирования тарифов, консультантом отделов комитета экономического развития.
В апреле 2013 года назначена на должность начальника отдела инвестиций и стратегических проектов комитета экономического развития. В феврале 2014 года стала заместителем председателя – начальником управления экономики и финансов комитета по образованию.
С февраля 2018 года по декабрь 2019 года занимала должность заместителя министра промышленности и торговли Бурятии – председателя комитета по развитию предпринимательства.
С декабря 2019 года – и.о. министра экономики Бурятии. Официально назначена министром экономики в марте 2020 года.
Министр экономики Бурятии ездит на «Тойоте Королле»
Власть, Фото:
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