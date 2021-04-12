В Бурятию приедет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

На среду, 14 апреля, в Бурятии намечен визит министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Пока полная программа визита высокопоставленного гостя не раскрывается. Известно, что он посетит объекты промышленности.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля в Бурятии побывал министр спорта России Олега Матыцин. Программа его визита была насыщенной. Он встречался со спортивными федерациями, посещал борцовскую юрту в Сотниково, осматривал строящийся в 104 квартале центр единоборств, строящийся Ледовый центр и другие объекты. Главным событием дня стало открытие первого в стране крытого лукодрома. Также было анонсировано возможное строительство большого федерального центра спортивной подготовки, где смогут готовиться сборные России по различным видам спорта.
Летом в Бурятию может приехать премьер-министр России Михаил Мишустин.
Справка:
В 2001–2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России. Управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока – в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.
В 2011–2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций. Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).
В 2014–2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (группа «ВЭБ.РФ»).
В 2015–2019 годах входил в набсовет ПАО «Алроса».
Входит в совет директоров ПАО «РусГидро».
В ноябряе2020 года назначен министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.