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В Бурятию приедет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

В Бурятию приедет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Власть,  Фото:сайт правительства РФ
Алексей Чекунков намерен ознакомиться с промышленными предприятиями

На среду, 14 апреля, в Бурятии намечен визит министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Пока полная программа визита высокопоставленного гостя не раскрывается. Известно, что он посетит объекты промышленности.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля в Бурятии побывал министр спорта России Олега Матыцин. Программа его визита была насыщенной. Он встречался со спортивными федерациями, посещал борцовскую юрту в Сотниково, осматривал строящийся в 104 квартале центр единоборств, строящийся Ледовый центр и другие объекты. Главным событием дня стало открытие первого в стране крытого лукодрома. Также было анонсировано возможное строительство большого федерального центра спортивной подготовки, где смогут готовиться сборные России по различным видам спорта.

Летом в Бурятию может приехать премьер-министр России Михаил Мишустин.

Справка:

Алексей Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО.

В 2001–2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России. Управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока – в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

В 2011–2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций. Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).

В 2014–2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (группа «ВЭБ.РФ»).

В 2015–2019 годах входил в набсовет ПАО «Алроса».

Входит в совет директоров ПАО «РусГидро».

В ноябряе2020 года назначен министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.




министерство по развитию Дальнего Востока
 
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