Ледовый дворец в Улан-Удэ выдержит 9-балльное землетрясение

Министр спорта России посетил ФСК и строящийся ледовый дворец. Фоторепортаж
Министр спорта России Олег Матыцин посетил во время сегодняшнего визита в Бурятии Физкультурно-спортивный комплекс и строящийся на его территории ледовый дворец.
Он поздравил всех присутствующих с наступившим Новым годом по лунному календарю.
- Хочу пожелать успехов, здоровья, чтобы быстрее были маски сняты с наших лиц, и мы уже вернулись в полной мере к привычному режиму жизни. Спортсмены в этот сложный прошедший год показали достойный пример единения, пример, как надо преодолевать трудности. Я, когда вхожу в спортивный зал, такую удивительную мощную энергию ощущаю, потому что спорт дарит нам возможность общения, преодоления, возможность гордиться своей страной, городом, республикой. И, конечно, я вижу, какие перспективы здесь в республике намечаются. Алексей Самбуевич правильно сказал, мы в течение этого дня обсуждаем перспективы развития по многим видам спорта, и бокс – один из самых быстро развивающихся, популярных видов, который является хорошей школой жизни, потому что в ринге 4 угла, никуда не убежишь от соперника, надо доказывать каждую минуту, каждую секунду, преодолевать себя и побеждать. Ну, и другие виды спорта, конечно, развиваются, создаются условия, - отметил он.
Строящийся ледовый дворец обещают сдать уже к концу этого года, сообщает портал «Твой Дальний Восток».
- Очень мощный конструктив, я думал, когда мы построили нашу первую арену в Барнауле, вряд ли сильнее конструктив будем когда-то строить. Здесь получилось гораздо серьезнее. Плюс он на болтах, это дает сейсмоустройчивость девятибалльную. Все блоки разделены между собой, они строительно не объединены, что тоже дает дополнительную безопасность, - рассказал генеральный директор компании ООО «Арена» Михаил Дроздов.
К строительству приступили в 2019 году. Из федерального бюджета более 1 млрд рублей, порядка 82 млн из республиканского, ещё 326 млн – средства ООО «Арена» по концессионному соглашению. Инвестор строит объект с участием государственных средств, а затем в течение 10 лет содержит объект.
- Будем создавать организацию здесь на территории Бурятии, будем думать как назвать арену. Помимо всей строительной части мы и сами живем спортивной жизнью: поддерживали студентов, наша команда «Динамо-Алтай» является чемпионом России, два раза брали серебро, и два международных кубка. Хотим, чтобы и этот объект был функциональный, чтобы даже если заказчик через десять лет сам захочет эксплуатировать, ему будет просто управлять объектом за счет его функциональности, - говорит гендиректор ООО «Арена» Михаил Дроздов.
Общая площадь помещений составит более 25 тысяч квадратных метров. Здание разделено на четыре блока, в которых расположатся два ледовых поля, а также трибуна на 2,5 тысячи мест, в том числе для маломобильных граждан. Ледовая арена обещает стать не только местом, для спортивных соревнований, но и принимать ледовые шоу и артистов. Для этого внутри площадки также предусматривается куб и стробоскопы. А чтобы снизить затраты по содержанию, здесь установят солнечные батареи.
Во время посещения объекта Олег Матыцин подчеркнул, что надеется - все планы, которые сегодня ими обсуждаются, будут обязательно реализованы в Бурятии.
В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов добавил, что это очень важный для региона визит.
- Мы обсудили достаточно много вопросов, один из перспективных вопросов, который рассматривается сегодня и будет в последующем изучаться – создание на Байкале федерального центра спортивной подготовки, в котором боксёрское направление тоже будет. Так что очень важный для нас визит. Вы знаете, что у нас много объектов строится, в части бокса у нас центр спортивных единоборств, сегодня министр тоже его проинспектировал. Касаемо непосредственно соревнований, нашего первенства республики я бы хотел пожелать всем красивых достойных боёв, хороших соперников, зрителей, к сожалению, нет, но скоро будут. У нас ситуация с ковидом идёт на снижение, слава богу. И мы потихоньку снимаем ограничения, поэтому и зрители скоро будут в спортивных залах, - заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ сегодня с рабочим визитом прилетел министр спорта России Олег Матыцин. Сегодня у него насыщенная программа. Утром он был в Сотниково, где осмотрел борцовскую юрту.
Затем Матыцин встретился с руководством Бурятии, представителями спортивных федераций республики. Министр спорта России и глава Бурятии Алексей Цыденов днём подписали соглашение о сотрудничестве. Дальше федеральный чиновник осмотрел строящийся в 104 квартале центр единоборств. Также он присутствовал на официальном открытии первого в России крытого лукодрома.
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