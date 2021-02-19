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Министр спорта России осмотрел борцовскую юрту под Улан-Удэ

Министр спорта России осмотрел борцовскую юрту под Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Олег Матыцин назвал борцовскую юрту уникальным спортивным объектом

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятию прилетел министр спорта России Олег Матыцин. Сразу с трапа самолёта он отправился в село Сотниково для осмотра построенной борцовской юрты.

Строили юрту четыре года, а идея о возведении спортивного объекта поступила от инициативной группы села. Борцовская юрта обошлась федеральному бюджету в 35 миллионов рублей, республика выделила два миллиона. Вложились и частные инвесторы – они собрали около семи миллионов.

- Для чего вообще это всё? Здесь порядка 18 тысяч человек живёт. Все наши дети ездят в близлежащие спортивные залы – это город Улан-Удэ, Бурвод. Чтобы убавить затраты на проезд, мы хотим здесь сделать хороший достойный зал, с хорошими, достойными тренерами, - рассказал инвестор Александр Красовский.

Юрта двухэтажная, где первый этаж находится под землёй. Там расположены женские и мужские раздевалки, душевые и туалеты. Сейчас объект завершён на 95%, сам зал ещё пустует. По замыслу инвесторов, пол в нём будет полностью застелен противотравмным покрытием, в середине установят борцовские маты. Тренажёры, заказанные из Москвы и Новосибирска, будут установлены по краям юрты. Там же повесят боксёрские груши и выделят зону для занятия гиревым спортом.






Борьбе, боксу и гирям дети тут смогут обучаться бесплатно. За дополнительную плату в юрте можно будет освоить самбо, ушу и дзюдо. Также инвесторы планируют развивать женский фитнес, армрестлинг, пауэрлифтинг и тяжёлую атлетику. Ожидается, что ежедневно в юрте будут заниматься до 200 человек при полной загрузке.

- Сюда уже стоит очередь, кто хочет полностью забрать комплекс в аренду. У меня есть свои обязательства, я сам буду тут всё контролировать, чтобы всем хватало часов. А то зайдут тайские боксёры, самбо или ещё кто. Это однозначно нет. Будут заниматься все. Мы будем правильно распределять время, - добавил Александр Красовский. 


 

По приблизительным подсчётам, на обслуживание объекта потребуется около 3,5 миллионов рублей ежегодно. Эти расходы берёт на себя инвестор.

Министр спорта России назвал построенную борцовскую юрту уникальным спортивным объектом и предположил, что она получит распространение не только в регионе, но и по всей стране.

- Объект демонстрирует интерес бизнеса, участию в создании комфортных условий для занятия спортом, в этом мы тоже видим перспективу, - отметил Олег Матыцин. 


строительство спортивные объекты
 
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