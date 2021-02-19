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В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России

В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Федеральный спортивный центр хотят строить на берегу Байкала

В Бурятии обсуждается возможное строительство большого федерального центра спортивной подготовки. Там смогут готовиться сборные России по различным видам спорта.

Место уже подобрано. Ожидается, что его построят на берегу Байкала в посёлке Горячинск. Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов и министр спорта России Олег Матыцин отправятся к озеру, чтобы осмотреть место строительства.

Предполагается, что в комплекс войдут легкоатлетический манеж, специализированные спортивные залы, корпуса для проживания и медицинской реабилитации.

- Это очень большой объект. Если в итоге такое решение будет принято, сейчас я не готов анонсировать, Олег Викторович сейчас будет оценивать возможности, перспективы и так далее, то капитальные вложения в объект исчисляются миллиардами рублей. Это будет очень большой и значимый объект, который будет работать не только на подготовку сборных страны, но и для нужд региона, для наших спортсменов и где-то для наших жителей. Объект будет работать в круглогодичном режиме, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также глава добавил, что если строительство всё же состоится, оно будет проходить в строгом соответствии всех природоохранных норм.

Также сегодня между правительством республики и минспортом России был заключен договор о сотрудничестве. Согласно нему, Бурятия будет взаимодействовать с федеральным министерством по вопросам развития профессионального и массового спорта в регионе, согласовывать назначения министра спорта, специалистов по антидопинговым программам.

Обсудили стороны и стратегию развития физической культуры и спорта в Бурятии до 2030 года.

- Стратегия была принята в конце прошлого года, мы надеемся, что в ближайшее время будет разработана республиканская стратегия. Мы видим, что здесь большое внимание уделяется спорту, как спорту высших достижений, так и массовому спорту. Это строительство спортивной инфраструктуры, - рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

По итогам 2020 года Бурятия стала второй в России по строительству спортивных объектов. В республике было возведено 36 стадионов, хоккейных коробок, спортивные площадки спортивного типа и так далее.

спорт правительство РБ Байкал
 
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