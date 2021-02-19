В Бурятии хотят построить центр для подготовки сборных России

Федеральный спортивный центр хотят строить на берегу Байкала



В Бурятии обсуждается возможное строительство большого федерального центра спортивной подготовки. Там смогут готовиться сборные России по различным видам спорта.



Место уже подобрано. Ожидается, что его построят на берегу Байкала в посёлке Горячинск. Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов и министр спорта России Олег Матыцин отправятся к озеру, чтобы осмотреть место строительства.



Предполагается, что в комплекс войдут легкоатлетический манеж, специализированные спортивные залы, корпуса для проживания и медицинской реабилитации.



- Это очень большой объект. Если в итоге такое решение будет принято, сейчас я не готов анонсировать, Олег Викторович сейчас будет оценивать возможности, перспективы и так далее, то капитальные вложения в объект исчисляются миллиардами рублей. Это будет очень большой и значимый объект, который будет работать не только на подготовку сборных страны, но и для нужд региона, для наших спортсменов и где-то для наших жителей. Объект будет работать в круглогодичном режиме, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Также глава добавил, что если строительство всё же состоится, оно будет проходить в строгом соответствии всех природоохранных норм.



Также сегодня между правительством республики и минспортом России был заключен договор о сотрудничестве. Согласно нему, Бурятия будет взаимодействовать с федеральным министерством по вопросам развития профессионального и массового спорта в регионе, согласовывать назначения министра спорта, специалистов по антидопинговым программам.



Обсудили стороны и стратегию развития физической культуры и спорта в Бурятии до 2030 года.



- Стратегия была принята в конце прошлого года, мы надеемся, что в ближайшее время будет разработана республиканская стратегия. Мы видим, что здесь большое внимание уделяется спорту, как спорту высших достижений, так и массовому спорту. Это строительство спортивной инфраструктуры, - рассказал министр спорта России Олег Матыцин.



По итогам 2020 года Бурятия стала второй в России по строительству спортивных объектов. В республике было возведено 36 стадионов, хоккейных коробок, спортивные площадки спортивного типа и так далее.



