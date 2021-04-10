Проверяется законность расходования бюджетных средств
Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта республики.
- Органами прокуратуры республики на основании задания генеральной прокуратуры Российской Федерации исполняется поручение президента Российской Федерации от 31.10.2020 № Пр-1759 о проведении проверки соблюдения законодательства о физической культуре и спорте в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Надзорное ведомство проверит законность расходования средств, выделенных на развитие детско-юношеского спорта.
Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта
Власть, Фото:
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