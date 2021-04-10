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Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта

Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проверяется законность расходования бюджетных средств

Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта республики.

- Органами прокуратуры республики на основании задания генеральной прокуратуры Российской Федерации исполняется поручение президента Российской Федерации от 31.10.2020 № Пр-1759 о проведении проверки соблюдения законодательства о физической культуре и спорте в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорное ведомство проверит законность расходования средств, выделенных на развитие детско-юношеского спорта.
прокуратура проверка
 
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