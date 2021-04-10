Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проверяется законность расходования бюджетных средств



Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта республики.



- Органами прокуратуры республики на основании задания генеральной прокуратуры Российской Федерации исполняется поручение президента Российской Федерации от 31.10.2020 № Пр-1759 о проведении проверки соблюдения законодательства о физической культуре и спорте в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Надзорное ведомство проверит законность расходования средств, выделенных на развитие детско-юношеского спорта.

