Зампред правительства Бурятии встретил вестников удачи

«Хун шубуун (лебедь с бур.яз. – ред,). Недалеко от Исинги. Нынче рано прилетели. Хорошая примета - увидеть прилетевших лебедей», - поделился в Facebook Баир Цыренов.







Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов поделился фотографиями прилетевших лебедей. Птиц он запечатлел в Еравнинском районе, недалеко от села Исинга.В комментариях пользователи сообщают, что лебедей встречают и в других районах.- В Боргойский заказник прилетели тоже, - поделилась замминистра природных ресурсов Марина Капустина.- К нам в Цолгу прилетают, - добавила местная жительница.Другие подписчики зампреда правительства делятся эмоциями. «Как красиво!», «Тоонто Нютаг» (родной край – ред.), «Хун шубуун hэн haнажа зуhахаа Ярунадамнай буудаг» (лебеди в Еравнинском районе часто бывают – ред.).Один пользователь поделился воспоминаниями:- 7 апреля - в Благовещение - на наши земли возвращались водоплавающие птицы, что было свидетельством настоящего прихода весны. Ведь эти птицы прилетают только тогда, когда по-настоящему становится тепло на их Родине. Помню, в моё детство на Аллинское озеро (Аллайн нуур) садились на отдых после длительного лётного пути белые лебеди. Они держали курс, скорее всего, на Север. Сейчас такое случается? – не могу утвердительно ответить...