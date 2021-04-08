Глава Тувы ушёл в отставку

Врио главы стал Владислав Ховалыг



В Туве назначен временно исполняющий обязанности главы республики. Им стал генеральный директор АО «Тываэнергосбыт» и бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.



Напомним, что президент России подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Тыва». Предыдущий главы Республики Тыва Шолбан Кара-оол подал в отставку по собственному желанию. Документ вступил в силу со дня его подписания.



- Представил Главе государства свою твёрдую позицию и попросил добровольной отставки, - сообщил экс-глава Шолбан Кара-оол в обращении к землякам.

