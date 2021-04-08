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Глава Тувы ушёл в отставку

Глава Тувы ушёл в отставку
Власть, 
Врио главы стал Владислав Ховалыг

В Туве назначен временно исполняющий обязанности главы республики. Им стал генеральный директор АО «Тываэнергосбыт» и бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

Напомним, что президент России подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Тыва». Предыдущий главы Республики Тыва Шолбан Кара-оол подал в отставку по собственному желанию. Документ вступил в силу со дня его подписания.

- Представил Главе государства свою твёрдую позицию и попросил добровольной отставки, - сообщил экс-глава Шолбан Кара-оол в обращении к землякам.
Тува отставка
 
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