Министр спорта Бурятии открыл спортзал школы в Баунтовском районе

- Порадовался за ребят, тренирующихся в борцовской юрте, которую помогли построить местные меценаты, ознакомился с ходом строительства спорткомплекса, реализуемого за счёт муниципально-частного партнёрства, - сообщил на своей странице в Instagram Вячеслав Дамдинцурунов.





Он отметил, что теперь у жителей посёлка Масловский есть все возможности для укрепления здоровья и проведения активного досуга.







Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов посетил Баунтовский район и введённые на его территории спортивные объекты. Последние были построены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».Также он принял участие в открытии спортивного зала Маловской общеобразовательной школы в посёлке Маловский. Спортзал был построен в рамках президентской дальневосточной субсидии. Данный зал самым крупным спортивным объектом Баунтовского района.- Подарили подарки от главы Бурятии Алексея Цыденова и министерства спорта и молодёжной политики, - сообщил Вячеслав Дамдинцурунов.