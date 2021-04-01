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Мэр Улан-Удэ раскрыл планы на 2021 год в дорожном строительстве и транспорте

Мэр Улан-Удэ раскрыл планы на 2021 год в дорожном строительстве и транспорте
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Администрация города будет работать над обновлением транспортной системы

31 марта мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выступит перед депутатами горсовета с отчётом за 2020 год. Мэр рассказал о проделанной работе по всем отраслям, в том числе он коснулся темы транспорта и строительства автомобильных дорог.

В прошлом году муниципальный парк пополнился трамваями и автобусами. Плюсом к 15 «львятам» добавились 10 трамваев от «Мосгортранса» Москвы и 42 новых «ПАЗика». Автобусы распределили по самым напряжённым маршрутам – это Левый берег, Загорск, сотые кварталы, микрорайоны Дивизионный, Комушка, Сосновый Бор и Забайкальский.

Также Игорь Шутенков рассказал о планах на 2021 год. По его словам, в новом году администрация Улан-Удэ начнёт вносить изменения в транспортную систему города. Будет актуализирована транспортная модель, обследован пассажиропоток и выработаны предложения по оптимизации маршрутной сети. Также начнут создавать интеллектуальную транспортную систему города.

- На первом этапе предполагается создать Центр обработки данных и модернизировать существующую автоматизированную систему управления (АСУ) светофорными объектами, - пояснил мэр.

Также будет подготовлен перечень мероприятий по обновлению парка общественного транспорта, в соответствии с поручением президента России.

Что касается автомобильных дорог, то в прошлом году отремонтировано более 30 км дорог на 700 миллионов рублей рамках в нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Это в два раза больше чем годом ранее. Теперь 67% дорожного покрытия в городе соответствуют всем требованиям.

Под масштабный ремонт попали основные магистрали города. При этом сразу делали тротуары и искусственные неровности, где-то параллельно проводя озеленение.

Отремонтированы трамвайные пути на проспекте 50-летия Октября и на улице Гагарина. Приведены к соответствию по ГОСТу остановочные и посадочные площадки на пяти улицах города.

В 2021 году объём финансирования и объём работ совпадает с прошлогодним.

- Все подрядные организации определены, необходимо обеспечить контроль за качеством ремонта. В этом году мы включили в контракты ответственность подрядчиков за своевременность выполнения работ и в случае отклонения от утверждённого графика, мы вправе будем расторгнуть контракт. Это должно стать хорошей мотивацией подрядчиков выполнять принятые на себя обязательства, - отметил Игорь Шутенков.

Также в связи с предполагаемым досрочным вводом моста через реку Уда все проектные и ремонтные работы по транспортным связям с мостом будут выполнены в текущем и следующем году.

Затронул мэр Улан-Удэ тему строительства нового моста через Селенгу.

- Сегодня правительство республики начинает работу по технико-экономическому обоснованию строительства моста через реку Селенга в районе Поселья. Наша совместная задача – определить место трассировки, уточнить количество домохозяйств, подлежащих расселению и оценить затраты на освобождение земель для строительства объекта, - подытожил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


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