Мэр Улан-Удэ: «Городу необходимы новые инженерные сети»

В этом году планируется завершить проектирование инженерных сетей центральной части города



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём отчёте о результатах работы за 2020 год и планах на будущее, который представил на сессии горсовета, особое внимание уделил вопросу развития коммунальной инфраструктуры. Для обеспечения надежности инженерных сетей города в этом году администрации города предстоит:



– В первую очередь, провести реконструкцию тепломагистрали №3. Сегодня совместно с минстроем республики нам необходимо определить источники финансирования. Мероприятие рассчитано на два года и в этом году необходимо провести все конкурсные процедуры и приступить к работам, – отметил Игорь Шутенков.



Общий объём этих работ составит 844 млн рублей.



– Необходимо провести реконструкцию тепломагистрали № 6. Соглашение на выделение 122 млн рублей с минстроем республики уже подписано. Реконструкция улучшит качество предоставляемых услуг потребителям, подключенным к тепломагистрали – район ул. Мокрова, ул. Боевая, ул. Столбовая, – подчеркнул Игорь Шутенков.



Также в этом году необходимо завершить ремонт сетей водоотведения микрорайонов Мясокомбинат и Мелькомбинат.



– Наша работа не должна ограничиваться только ремонтом и восстановлением коммунальных объектов. Нам необходимы новые инженерные сети, которые обеспечат строительство жилья и социальных объектов, повысят инвестиционный потенциал города, – сказал мэр в своем выступлении.



В этом году администрация города поставила серьёзные задачи: завершить проектирование инженерных сетей центральной части города, совместно с минстроем республики определить источники финансирования, провести конкурсные процедуры и приступить к строительству и реконструкции сетей центральной части Улан-Удэ. В рамках федерального проекта «Чистая вода» завершить строительство магистральных сетей водоснабжения в Юго-Западной части города. Закончить подготовительные процедуры строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Верхняя Берёзовка для начала работ в 2022 году. Завершить проектирование сетей водоснабжения Левобережной части города и подать заявку для включения в проект «Чистая вода», предварительная сумма проекта 321 млн рублей.



Работа по каждому из этих проектов идет совместно с профильными ведомствами и депутатами.

