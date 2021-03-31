Горсовет принял отчёт мэр Улан-Удэ

Игорь Шутенков отчитался о деятельности за 2020 год
Сегодня, 31 марта, в Улан-Удэ состоялась очередная 20 сессия городского совета депутатов. В повестке сессии значились восемь вопросов. Основным стал отчёт мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова за 2020 год. Градоначальник рассказал о строительстве детских садов, школ, спортивных объектов, ремонте дорог, пополнении автобусного и трамвайного парках, улучшению городской среды и реализации нацпроектов.
В общей сложности Игорь Шутенков рассказывал о достижениях и проблемах города около 40 минут, ещё дольше ему пришлось отвечать на вопросы депутатов. Парламентарии спрашивали о школах и молодых кадрах, тарифах на ЖКХ и льготных проездах, застройке и капитальных ремонтах домов культур, а также о строительстве и ремонте дорог.
- Как вы на одном из итоговых совещаний говорили о том, что на 2021 год у нас задачи будут побольше. Помимо контроля за дорогами строящимися, нужно ещё проконтролировать те дороги, качество работы, которые ещё пока находятся на гарантийном обслуживании подрядчиков. Это огромный объём. Конечно, мы готовы помогать, но вопрос, как вы видите дальнейшее развитие и усиление этой работы? – поинтересовался у мэра Улан-Удэ депутат Сергей Бурдиков.
Игорь Шутенков отметил, что работа за качеством исполнения работ совместно с депутатами была начата в прошлом году и результат получился положительный. Качество новых дорог на порядок выше, чем дороги, которые построены в 2019, 2018, 2017 годах.
- Мы с Чимитом Валерьевичем (Бальжинимаевым, председателем горсовета депутатов – прим. ред) уже осуждали о том, что мы продолжим практику совместной контрольной работы. Мы предлагаем в эту орбиту втянуть как можно больше общественности, Общественную палату и жителей тех домов, которые прилегают к ремонтируемым участкам, - ответил Игорь Шутенков.
Также мэр отметил, что благодаря совместной работе в 2021 году на строительство дорог удалось привлечь 700 миллионов рублей, а после торгов сэкономить ещё 107 миллионов. Эти деньги пойдут на ремонт незапланированных дорог, в том числе по улице Бабушкина и Удинского моста.
Отчёт мэра Улан-Удэ удовлетворил депутатов, и они единогласно проголосовали за его принятие.
- Мы договорились, что создаём несколько рабочих групп, чтобы продолжить нашу совместную работу. В 2021 году мы продолжим совместную работу. Только совместная командная работа будет давать свои плоды, - подытожил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
Помимо отчёта, депутаты также обсудили ряд других вопросов. Среди них изменение перечня наказов избирателей и утверждение плана приватизации муниципального имущества.
- Сегодня на сессии мы утверди план приватизации на 2021 год. Предлагается на продажу четыре объекта недвижимого имущества и два объекта движимого имущества. В общей сложности, если будет продажа, то город получит около 5 миллионов рублей, - рассказала депутат Долгор Норбоева.
Горсовет принял отчёт мэр Улан-Удэ
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