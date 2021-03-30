Министр сельского хозяйства Бурятии: «Кто раньше встал, тот раньше получает»

Глава минсельхозпрода дал важный совет фермерам



За последние четверть века в Бурятии не построено ни одной современной фермы. Скот содержится в типовых коровниках 60-70-х годов прошлого века постройки. Они устарели и морально, и физически. О намерениях построить четыре современных молочно-товарных фермы в районе заявило ООО «Основа» из Улан-Удэ. Перспективы сотрудничества с ним рассматривают в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК) «Твороговский» Кабанского района, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.



СПК «Твороговский» – единственный в Бурятии репродуктор симментальной породы коров. Каждые пять лет здесь подтверждают её чистоту, сдавая специальные анализы. Эту ферму, которая находится в селе Шигаево, посетил зампред правительства – министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. На ферме ему показали новорождённого телёнка – богатыря, родившегося весом около 40 килограммов (обычно вес телят при рождении – 25-30 кг).



Но хозяйство испытывает острую нехватку оборотных средств. Развиваться твороговцам не на что. Ещё одна неприятность – в прошлом году хозяйство не успело получить субсидию за несколько месяцев на производство молока просто потому, что выделенные деньги закончились.



- Нужно действовать быстро. Средства ограничены, здесь принцип «кто раньше встал, тот раньше получает», - посоветовал зампред.



Много вопросов прозвучало насчёт выплаты субсидий и на техническое перевооружение. В этом году на эти цели предусмотрено 60 миллионов рублей поддержки (компенсируется половина затраченных на технику средств). Но 20 миллионов из них уйдёт на компенсацию купленной сельчанами техники в прошлом году. На оставшуюся сумму приём заявок начался 1 февраля. Деньги «разобрали» за 20 дней.



Зампред также указал сельхозтоваропроизводителям Кабанского района Бурятии на низкие показатели эффективности. Так, на каждый рубль господдержки во ФГУП «Байкальское» произвели продукции на 5,09 рубля, в ООО «Рубин» – на 6,3 рубля в СПК «Твороговский» – на 7,5 рублей. Сколько её должно быть, спросили сельчане. Рублей 10, ответил зампред. В среднем по республике этот показатель составляет 7,95 рубля на рубль поддержки.



В целом по итогам рабочей поездки Галсана Дареева в Кабанский район было решено развивать молочное животноводство с этого района. Во время визита было озвучено, что «люди здесь ещё не разучились держать коров».







