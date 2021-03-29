В Бурятии депутата освободили от должности

Решение принято после прокурорского вмешательства
Прокурорская проверка вскрыла нарушение антикоррупционного закона в деятельности советов депутатов города Закаменска и Закаменского района Бурятии.
Установлено, что местные депутаты не в полном объёме представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера свои и членов семьи за 2019 год.
Прокурор района направил информации председателям советов депутатов муниципальных образований. После этого 12 депутатов привлекли к ответственности в виде предупреждения. Один депутат и вовсе был лишён мандата, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Власть, Фото:
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