В Бурятии депутата освободили от должности

Решение принято после прокурорского вмешательства



Прокурорская проверка вскрыла нарушение антикоррупционного закона в деятельности советов депутатов города Закаменска и Закаменского района Бурятии.



Установлено, что местные депутаты не в полном объёме представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера свои и членов семьи за 2019 год.



Прокурор района направил информации председателям советов депутатов муниципальных образований. После этого 12 депутатов привлекли к ответственности в виде предупреждения. Один депутат и вовсе был лишён мандата, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

