Михаил Мамиашвили поблагодарил главу Бурятии за чемпионат по борьбе

В адрес главы Бурятии Алексея Цыденова пришло письмо от имени федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Он выражает благодарность и признательность за большой вклад в обеспечение подготовки и проведения чемпионата России по вольной борьбе главе республики и всем организаторам.
- Данный чемпионат имел особую значимость, так как являлся одним из отборочных этапов на участие в XXXII Играх Олимпиады 2021 года в Токио. Несмотря на все сложности периода пандемии, предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе был организован и проведён на высшем организационном и профессиональном уровне, стал настоящим праздником борьбы для зрителей. Спасибо лично Вам и всем организаторам за тёплый и радушный приём участников и гостей чемпионата России. Высоко ценим Ваш вклад в организацию мероприятия и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - говорится в письме.
Как сообщал «Байкал-Daily», соревнования проводились в улан-удэнском ФСК с 11 по 14 марта. 41 регион России представил сборные команды для участия в главном спортивном событии страны среди борцов-вольников. Среди участников были 62 мастера спорта России международного класса и восемь заслуженных мастеров спорта России.
Бурятию представляли 39 борцов. В итоге спортсменам республики удалось завоевать три медали – серебро и две бронзы. Фоторепортаж с последнего дня соревнований можно посмотреть по ссылке.