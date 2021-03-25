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Михаил Мамиашвили поблагодарил главу Бурятии за чемпионат по борьбе

Михаил Мамиашвили поблагодарил главу Бурятии за чемпионат по борьбе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Президент федерации спортивной борьбы России написал письмо в адрес Алексея Цыденова

В адрес главы Бурятии Алексея Цыденова пришло письмо от имени федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Он выражает благодарность и признательность за большой вклад в обеспечение подготовки и проведения чемпионата России по вольной борьбе главе республики и всем организаторам.

- Данный чемпионат имел особую значимость, так как являлся одним из отборочных этапов на участие в XXXII Играх Олимпиады 2021 года в Токио. Несмотря на все сложности периода пандемии, предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе был организован и проведён на высшем организационном и профессиональном уровне, стал настоящим праздником борьбы для зрителей. Спасибо лично Вам и всем организаторам за тёплый и радушный приём участников и гостей чемпионата России. Высоко ценим Ваш вклад в организацию мероприятия и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - говорится в письме.


Как сообщал «Байкал-Daily», соревнования проводились в улан-удэнском ФСК с 11 по 14 марта. 41 регион России представил сборные команды для участия в главном спортивном событии страны среди борцов-вольников. Среди участников были 62 мастера спорта России международного класса и восемь заслуженных мастеров спорта России.

Бурятию представляли 39 борцов. В итоге спортсменам республики удалось завоевать три медали – серебро и две бронзы. Фоторепортаж с последнего дня соревнований можно посмотреть по ссылке.
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