Михаил Мамиашвили поблагодарил главу Бурятии за чемпионат по борьбе

- Данный чемпионат имел особую значимость, так как являлся одним из отборочных этапов на участие в XXXII Играх Олимпиады 2021 года в Токио. Несмотря на все сложности периода пандемии, предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе был организован и проведён на высшем организационном и профессиональном уровне, стал настоящим праздником борьбы для зрителей. Спасибо лично Вам и всем организаторам за тёплый и радушный приём участников и гостей чемпионата России. Высоко ценим Ваш вклад в организацию мероприятия и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - говорится в письме.



