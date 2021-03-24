Чиновники Улан-Удэ возьмутся за мётлы

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Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Улан-Удэ стартует месячник чистоты

С 29 марта в Улан-Удэ стартует весенний месячник чистоты. Он завершится общегородским субботником 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Координирует работу городского штаба комитет городского хозяйства во главе с заместителем мэра Сергеем Гашевым. За каждым структурным подразделением администрации Улан-Удэ закреплён свой участок для уборки. К примеру, коллектив администрации Советского района должен убрать набережную от улицы Свободы до лукодрома БГУ. Администрация Железнодорожного района должна провести генеральную уборку парка имени Орешкова, сотрудники администрации Октябрьского района – улицу Терешковой от сквера «Ровесникам, ушедшим в бой».

Сотрудники комитета городского хозяйства уберут сквер «Юношеский» напротив домов по ул. Ключевская 23, 25. Комитет по строительству – территорию вдоль дороги к дацану на Верхней Березовке от ул. Н.Петрова и т.д.

К уборке и благоустройству будут привлечены организации, управляющие организации, ТСЖ, ТОС, собственники частных домовладений.

За время месячника организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери. Кроме того, нужно привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам.

Во время месячника обещают посадить деревья и кустарники.





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