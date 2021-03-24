В Улан-Удэ стартует месячник чистоты
С 29 марта в Улан-Удэ стартует весенний месячник чистоты. Он завершится общегородским субботником 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.
Координирует работу городского штаба комитет городского хозяйства во главе с заместителем мэра Сергеем Гашевым. За каждым структурным подразделением администрации Улан-Удэ закреплён свой участок для уборки. К примеру, коллектив администрации Советского района должен убрать набережную от улицы Свободы до лукодрома БГУ. Администрация Железнодорожного района должна провести генеральную уборку парка имени Орешкова, сотрудники администрации Октябрьского района – улицу Терешковой от сквера «Ровесникам, ушедшим в бой».
Сотрудники комитета городского хозяйства уберут сквер «Юношеский» напротив домов по ул. Ключевская 23, 25. Комитет по строительству – территорию вдоль дороги к дацану на Верхней Березовке от ул. Н.Петрова и т.д.
К уборке и благоустройству будут привлечены организации, управляющие организации, ТСЖ, ТОС, собственники частных домовладений.
За время месячника организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери. Кроме того, нужно привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам.
Во время месячника обещают посадить деревья и кустарники.
Чиновники Улан-Удэ возьмутся за мётлы
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ стартует месячник чистоты
Анна Кузнецова назвала Байкал «великим»
Зимний Байкал восхитил Ирину Хакамаду
Обвиняемый признал свою вину
Вместо обсуждаемого ранее сокращения числа депутатов Народного Хурала сократят всего лишь число госдолжностей
Юлия Жамбалова рассказала, что хорошо перенесла вакцинацию
В ходе обысков найдены доказательства по делу о взятке
«Это не повод расслабляться, а ещё более активно и уверенно двигаться вперед!» - заявил Алексей Цыденов
Алексей Цыденов неспроста ранее демонстрировал борцовский навык на манекене
Призёрам чемпионата России по вольной борьбе вручили денежные сертификаты
Назначение удалось со второй попытки
Глава Бурятии встретился с новым Генконсулом Монголии в Улан-Удэ
Ущерб от его действий составил почти полмиллиона рублей
Власть, 22.03.2021
Указы подписал губернатор Кобзев
Власть, 22.03.2021
Библиотека готовится к модернизации