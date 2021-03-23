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Глава Бурятии оценил успех чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ

Глава Бурятии оценил успех чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Это не повод расслабляться, а ещё более активно и уверенно двигаться вперёд!» - заявил Алексей Цыденов

22 марта глава Бурятии Алексей Цыденов и министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов встретились с борцовской общественностью – спортсменами сборной республики, тренерами, специалистами и меценатами. Алексей Цыденов и Вячеслав Дамдинцурунов ответили на вопросы о проблемах и перспективах этого вида спорта, а также наградили денежными премиями призеров чемпионата России.

- То, что чемпионат состоялся – это результат не одного года работы. Я, ещё будучи и.о. главы встречался с руководством федерации борьбы России и проговаривал варианты развития. И непосредственно работа с нашей федерацией – у нас поменялся руководитель, поменялся тренер сборной, появился главный спонсор, повысили статус нашего турнира. Это такая планомерная работа, которая дала результат. Но это не финиш, это промежуточный, хороший важный результат. Мы провели чемпионат по вольной борьбе, сейчас у нас будет чемпионат среди женщин. Мы движемся дальше, нам нужно, чтобы наши спортсмены занимали более высокие места, чтобы больше детей и молодежи занимались спортом, - отметил глава республики.

Алексей Цыденов также отметил, что проведение крупных мероприятий в регионе приносит мультипликативный эффект.

- Республика будет двигаться не только в спортивном плане медалей, и в экономическом. Это туристический бизнес, сфера услуг, это повышение экономической активности. Это повышение узнаваемости республики, повышение ее привлекательности. Это не повод расслабляться, а собраться и еще более активно и уверенно двигаться вперед, - подчеркнул Алексей Цыденов.

По итогам чемпионата правительство Бурятии и федерация спортивной борьбы России подписали соглашение о развитии данного вида спорта в республике. До конца 2021 года Бурятия получит от федерации 40 борцовских ковров.

- В первую очередь эти ковры будут переданы в рамках проекта «Борьба в школу» - в те образовательные учреждения, где тренеры по вольной борьбе, есть помещения для развития этого вида спорта. А также другие спортивные сооружения, где есть тренеры и нет ковров. В течение двух недель федерация борьбы совместно с нами проведём аналитику населённых пунктов, где необходимы эти ковры. Они попадут туда, где в них действительно нуждаются, - сообщил Вячеслав Дамдинцурунов.

Также министр спорта и молодёжной политики ответил на вопрос о тренерских кадрах.

- Задача федерации, министерства и правительства создание в каждом районе республики создать филиалы с попечительским советом. И задача этой структуры поддерживать тренеров на местах, в том числе финансово. Нужно создавать условия проживания, дополнительного заработка – так мы сможем привлечь молодых тренеров в села, которые по сути дают нам чемпионов.

Заслуженный тренер России Валерий Иванов поблагодарил министра за личный вклад в успехи сборной Бурятии.

- Когда наш министр ездит с нами на соревнования – это совсем другое отношение. Вячеслав Анатольевич поехал с нами в Красноярск на Гран-при Ярыгина, конечно, мы не могли там плохо выступить, - отметил Валерий Николаевич.

После беседы со спортсменами и тренерами глава Бурятии вручил денежные премии призёрам предолимпийского чемпионата. Бронзовые медалисты Балдан Цыжипов и Алдар Бальжинимаев получили по 100 тысяч рублей, серебряного призёра Евгения Жербаева поощрили как чемпиона – ему вручили 200 тысяч рублей.
спорт вольная борьба правительство РБ глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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