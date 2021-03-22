Он скончался на 51 году жизни
Ушёл из жизни бывший депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Краснопеев. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе городского совета депутатов.
Сергей Краснопеев родился в Улан-Удэ 27 марта 1970 года. Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана, международный институт менеджмента «ЛИНК» по специальности «менеджмент».
Работал на руководящих постах в различных коммерческих организациях. Был депутатом IV созыва Улан-Удэнского городского совета депутатов (2009-2014 годы).
Скончался бывший улан-удэнский депутат Сергей Краснопеев
Власть, Фото:
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