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Скончался бывший улан-удэнский депутат Сергей Краснопеев

Скончался бывший улан-удэнский депутат Сергей Краснопеев
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он скончался на 51 году жизни

Ушёл из жизни бывший депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Краснопеев. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе городского совета депутатов.

Сергей Краснопеев родился в Улан-Удэ 27 марта 1970 года. Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана, международный институт менеджмента «ЛИНК» по специальности «менеджмент».

Работал на руководящих постах в различных коммерческих организациях. Был депутатом IV созыва Улан-Удэнского городского совета депутатов (2009-2014 годы).
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