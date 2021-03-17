В Бурятии прокуратура помогла с предоставлением жилья

Информацию опубликовала Генеральная прокуратура



Генпрокуратура сообщила о том, что в регионах Дальневосточного федерального округа восстановлены жилищные права граждан, в том числе социально незащищённых категорий.



- После принятых мер прокурорского реагирования заявителям предоставлены благоустроенные жилые помещения взамен аварийных, - сообщает Генпрокуратура.



Речь идёт о ряде регионах, в том числе Бурятии.



- В связи с длительным необеспечением жилыми помещениями детей-сирот, состоящих на учёте на получение жилья, прокуроры принимают меры, направленные на восстановление их прав в судебном порядке. В ходе исполнения решений судов предоставлены жилые помещения 10 нуждающимся в Чукотском автономном округе, Республике Бурятия и Амурской области, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.





