Информацию опубликовала Генеральная прокуратура
Генпрокуратура сообщила о том, что в регионах Дальневосточного федерального округа восстановлены жилищные права граждан, в том числе социально незащищённых категорий.
- После принятых мер прокурорского реагирования заявителям предоставлены благоустроенные жилые помещения взамен аварийных, - сообщает Генпрокуратура.
Речь идёт о ряде регионах, в том числе Бурятии.
- В связи с длительным необеспечением жилыми помещениями детей-сирот, состоящих на учёте на получение жилья, прокуроры принимают меры, направленные на восстановление их прав в судебном порядке. В ходе исполнения решений судов предоставлены жилые помещения 10 нуждающимся в Чукотском автономном округе, Республике Бурятия и Амурской области, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В Бурятии прокуратура помогла с предоставлением жилья
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