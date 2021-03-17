Улан-удэнскую «собачью» инициативу поддержали от Калининграда до Магадана
В 16 городах России поддержали предложение изменить закон об ответственном обращении с животными, сообщают «Известия». Данную инициативу выдвинула мэрия Улан-Удэ.
Администрация Улан-Удэ попросила коллег из других городов оценить её предложения по изменению закона об ответственном обращении с животными. Это введение налога на содержание собак, обязательная их стерилизация, запрет на кормление бездомных животных, получение согласия 75% соседей на содержание крупных собак. А также предписание для юрлиц обеспечивать крышки на своих мусорных баках и введение разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке.
«Ввести обязательную регистрацию домашних животных хозяевами считают необходимым в Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. Появление сбора на собак поддержали в Магадане, говорится в документах, подготовленных мэрией Улан-Удэ. В Калининграде также согласились с необходимостью введения налога и стерилизации», - сообщают «Известия».
В Перми видят целесообразным закрепить ответственность за создание препятствий отлову бездомных животных. Здесь поддерживают и необходимость введения стерилизации, за эту меру выступают также в Мурманске, Ульяновске и Самаре.
Результаты опроса мэрия Улан-Удэ направила главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой создать рабочую группу по решению проблемы.
16 городов поддержали инициативу Улан-Удэ о стерилизации питомцев
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