Глава Бурятии оценил перспективы газификации

Первый этап для республики - это расширение практики использования сжиженного газа



Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал новость о поручении премьер-министра России Михаила Мишустина подготовить дорожную карту газификации Дальнего Востока.



Как сообщает «Интерфакс», на днях, подводя итоги совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, премьер-министр заявил: «Я просил бы оперативно подготовить «дорожную карту» (сегодня мы конкретно обсуждали) по газификации регионов Дальнего Востока с учётом их специфики. Прошу обратить на это внимание компанию «Газпром». В ней необходимо прежде всего определить сроки, объёмы и источники финансирования всех мероприятий».



Премьер поручил профильным ведомствам вместе с властями Бурятии и Забайкалья подготовить предложения по пилотным проектам газификации этих территорий на основе, в том числе сжиженного природного газа, и доложить о результатах.



- При больших запасах этого природного сырья уровень газификации округа втрое ниже среднего показателя по стране. Это всего 18% при общероссийском 71%. Две трети теплоэнергостанций Дальневосточного округа работают на угле. В пяти из одиннадцати субъектов газ отсутствует вообще, - отметил Михаил Мишустин.



На пресс-конференции глава Бурятии пояснил, что было заявлено о локальной газификации за счёт сжиженного газа.



- Первая программа, которая вчера заявлена, это газификация локальная за счёт использования сжиженного природного газа, за счёт СПГ и СУГ. Это два вида градуса – сжиженный углеводородный газ и сжиженный природный газ. Мы сейчас в эту программу потихоньку входим. Вы знаете, что новые детские сады, школы – вот то, что в районах мы строим, они уже с локальным газовыми котельными. Они показали свою эффективность не только экологическую, но и экономическую. И пока мы будем двигаться в этом направлении, поскольку вопрос с трубой пока прямого решения не имеет, - заявил Алексей Цыденов.



Он продолжил, что вопрос не только в самой трубе, а в том, что здесь нужна модернизация котельных, а это отдельная программа.



- Если делать разводку по домам газа, это тоже отдельный вопрос. Мы даже горячую воду не разводим, потому что люди не готовы платить за подключение к горячей воде. Это достаточно дорого. Потом газ, он же небесплатно. Говорить о масштабной газификации именно трубным газом пока преждевременно. Для этого должны экономические условия сложиться. Говорить о расширении практики использования сжиженного газа – о ней можно. Единственное, я вчера поднял вопрос о том, что у нас выросли цены на сжиженный газ достаточно существенно. И сейчас Минэнерго отреагировал на это, будем дальше отрабатывать вопрос снижения стоимости газа, - добавил глава республики.



Руководитель Бурятии уточнил, что поэтому первый этап для республики и Забайкалья - это расширение практики использования сжиженного газа.



- Сейчас эта практика в принципе во всём мире больше развивается. Терминалы строятся по сжиженному газу, и в целом вопросы сжижения, потом разжижения на локальных местах применения всё больше находят применение во всем мире. И я думаю, что мы потихоньку такими методами использования локально сжиженного газа будем повышать и объём его потребления, и решать за счёт этого и экологические, и экономические вопросы, - заключил Алексей Цыденов.

