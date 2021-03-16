Иркутский депутат подозревается в неуплате 26 млн рублей налогов

Схема включала в себя 14 фирм-подрядчиков



В Иркутске депутат Думы подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.



Дело на депутата связано с его бывшей работой, когда он трудился гендиректором компании, выполняющей работы по благоустройству территорий и очистке дорог Иркутска.



- По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором организации, которая с 2017 по 2019 годы являлась основным подрядчиком администрации Иркутска по благоустройству городской территории, ремонту и уборке дорог, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на сумму более 26 млн рублей. Подозреваемый внёс в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 14 фирмами, которые якобы привлекались им для оказания услуг по уборке дорог, в том числе от снега, благоустройству территорий, а также выполнения ремонтных работ на дорогах города. Фактически указанные организации работ не выполняли и услуг не оказывали. Деньги, перечисленные на их банковские счета впоследствии обналичивались, - сообщили в следственном управлении.



Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В офисе организации прошли обыски.





