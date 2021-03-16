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В Бурятии обещали и дальше помогать искусанным девушке и мальчику

В Бурятии обещали и дальше помогать искусанным девушке и мальчику
Власть, 
Об этом заявил глава Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-конференции сообщил, что правительство республики и дальше будет оказывать помощь девушке и мальчику, искусанным собаками в Улан-Удэ в конце 2020 и начале 2021 годов.

- Мы оказываем сейчас им помощь, мы их сопровождаем, они лечатся в Москве. Я у обоих был – когда мы с футболистами поздравляли с днём рождения нашего молодого человека, и у девушки. Мы помогаем, родителям помогаем. Будем сопровождать до тех пор, пока они не вылечатся, - отметил Алексей Цыденов.

Также он высказался по выносу находящегося в посёлке Забайкальский приюта для собак.

- Мы сейчас несколько участков уже подобрали, показали владельцам, но владельцам то один участок не нравится, то другой, но в любом случае из Забайкальского питомник будет переноситься, - подчеркнул глава республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», жуткий случай нападения собак на человека произошёл 23 декабря 2020 года в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Собаки напали на 20-летнюю девушку. Псы повалили её на землю, сильно искусали и обезобразили лицо. Жительница Улан-Удэ сейчас проходит лечение в Москве. Впереди – долгий путь реабилитации и пластические операции.

В том же посёлке позже – 12 января 2021 года – собаки искусали с ног до головы 11-летнего мальчика. Животных с трудом отогнал пожилой прохожий. У ребёнка были множественные укушенные рваные раны головы, туловища, рук и ног. Наиболее сильно пострадала нога школьника. На данный момент мальчик также проходит лечение в Москве.

В феврале в гости к нему приходили глава Бурятии и футболист Владимир Гранат, принёсший подарки от знаменитых спортсменов из разных клубов.


собаки
 
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