Об этом заявил глава Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-конференции сообщил, что правительство республики и дальше будет оказывать помощь девушке и мальчику, искусанным собаками в Улан-Удэ в конце 2020 и начале 2021 годов.
- Мы оказываем сейчас им помощь, мы их сопровождаем, они лечатся в Москве. Я у обоих был – когда мы с футболистами поздравляли с днём рождения нашего молодого человека, и у девушки. Мы помогаем, родителям помогаем. Будем сопровождать до тех пор, пока они не вылечатся, - отметил Алексей Цыденов.
Также он высказался по выносу находящегося в посёлке Забайкальский приюта для собак.
- Мы сейчас несколько участков уже подобрали, показали владельцам, но владельцам то один участок не нравится, то другой, но в любом случае из Забайкальского питомник будет переноситься, - подчеркнул глава республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткий случай нападения собак на человека произошёл 23 декабря 2020 года в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Собаки напали на 20-летнюю девушку. Псы повалили её на землю, сильно искусали и обезобразили лицо. Жительница Улан-Удэ сейчас проходит лечение в Москве. Впереди – долгий путь реабилитации и пластические операции.
В том же посёлке позже – 12 января 2021 года – собаки искусали с ног до головы 11-летнего мальчика. Животных с трудом отогнал пожилой прохожий. У ребёнка были множественные укушенные рваные раны головы, туловища, рук и ног. Наиболее сильно пострадала нога школьника. На данный момент мальчик также проходит лечение в Москве.
В феврале в гости к нему приходили глава Бурятии и футболист Владимир Гранат, принёсший подарки от знаменитых спортсменов из разных клубов.
В Бурятии обещали и дальше помогать искусанным девушке и мальчику
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Об этом заявил глава Бурятии
Праймериз будет проходить в электронном виде с верификацией через портал Госуслуг
«Мы для «Победы» самый дальний рейс», - отметил Алексей Цыденов
В этом году на ямочном ремонте применят новую технологию
Администрация города затянула с исполнением предписания антимонопольного органа
Алексей Цыденов прокомментировал инцидент с возбуждением уголовного дела на госинспектора
Накануне были назначены министры транспорта и природных ресурсов
По словам главы Бурятии, надо объективно оценивать конкуренцию в вольной борьбе
Новый замминистра строительства приступил к работе в начале недели
Уровень пожарной опасности вырастет в лесах в апреле
Журналисты поздравили главу Бурятии с юбилеем
Алексей Цыденов пояснил, когда смягчат ограничительный режим
Алексей Цыденов прокомментировал планируемое строительство нового моста через Селенгу
В Бурятии официально подтвердили ставку на Вячеслава Дамдинцурунова на выборах в Госдуму
Зоозащитники категорически против «собачьего» законопроекта