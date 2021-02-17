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Знаменитые футболисты поздравили искусанного 12-летнего улан-удэнца

Знаменитые футболисты поздравили искусанного 12-летнего улан-удэнца
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
К искусанному собаками мальчику в больницу приходил Владимир Гранат

Искусанного собаками юного улан-удэнца, который сейчас проходит лечение в Москве, с днём рождения поздравили известные российские футболисты. Они записали для него видеопоздравление и пригласили на стадион, как только мальчик выздоровеет.

- Артём, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, и чтобы каждое твоё начинание заканчивалось успехом. Хочу сделать тебе небольшой подарок и пригласить тебя на игру «Спартака», поэтому у тебя неограниченное количество билетов в мире друзей, родных, близких. И, как только ты сможешь посетить матч, я с удовольствием жду тебя на стадионе, - сказал Георгий Джикия, капитал футбольного клуба «Спартак» и сборной России.



Также мальчика поздравили нападающий ФК «Локомотив» Фёдор Смолов, капитал ФК «Динамо» Антон Шунин, игрок «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус, двукратный чемпион России в составе ФК «Локомотив» Дмитрий Сенников, игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» и сборной России Владислав Шаяхметов, двукратный чемпион России в составе «Спартака» Максим Калиниченко.

Футбольный клуб «Строгино» пообещали мальчику провести открытую тренировку и мастер-класс мини, пляжного футбола. «Ждём тебя в нашей команде», - сказал представитель ФК «Строгино».

Мальчика навестил уроженец Бурятии, член сборной России по футболу Владимир Гранат. Он поздравил юного любителя футбола с днём рождения и подарил футболку с чемпионата мира по футболу 2018 с подписями всех членов сборной России.

Поступок футболиста отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он написал об этом на своей странице в Instagram. Подаренную футболку он назвал настоящим раритетом.

- Артёму скорейшего выздоровления. А Владимиру большое человеческое спасибо! – написал глава Бурятии.

Он поблагодарил футболистов за поддержку. Алексей Цыденов уверен, что теперь мальчик быстрее пойдёт на поправку.



Как сообщал «Байкал-Daily», нападение произошло 12 января. Собаки напали на мальчика в местности Первое поле в Забайкальском, искусав его с ног до головы. У ребёнка множественные травмы по всему телу, операция длилась 3,5 часа. Затем ребёнка доставили в Москву, где он продолжил проходить лечение.

 Ранее собаки сильно искусали 20-летнюю девушку, буквально лишив её лица. После нападений собак на людей следователи возбудили уголовное дело за халатность. Власти организовали оперштаб в Забайкальском, где работают службы отлова.

По одной из версий, на людей нападали домашние собаки. За нарушение правил выгула собак на внеочередной сессии Народного Хурала в двух чтениях был принят законопроект по собакам. Теперь нерадивым хозяевам грозят крупные штрафы.

В частности, за нарушение правил выгула животных грозит административный штраф на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, за нарушение порядка регистрации собак будет взиматься штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Также допущение нападения домашнего животного или животного из приюта на человека с причинением вреда здоровью влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляли от 500 до 1000 рублей, за отсутствие регистрации от 500 до 1000 рублей. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тысяч рублей при предоставлении медицинской справки.

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