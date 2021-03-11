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Глава Бурятии выехал в Мухоршибирский район

Глава Бурятии выехал в Мухоршибирский район
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В том числе Алексей Цыденов отправится в тепличный комплекс

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня работает в Мухоршибирском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В посёлке Саган-Нур глава проинспектирует объекты, где реализованы мероприятия в рамках крупных федеральных проектов и программ. Также он встретится с местными жителями.

Сегодня состоится открытие центра культурного развития «Созвездие», который построен по президентской дальневосточной субсидии. Алексей Цыденов также проверит, как отремонтированы объекты по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и как Никольский сельский дом культуры оснащён на средства нацпроекта «Культура».

Глава Бурятии осмотрит требующие капитального ремонта детский сад «Земляничка» и Саган-Нурскую школу, где по нацпроекту «Образование» в этом учебном году открылся центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Ещё один объект в плане поездки - тепличный комплекс «Дары Тугнуя». В прошлом году во исполнение протокольного поручения по итогам поездки главы Бурятии там вновь начали выращивать овощи.



глава Бурятии Алексей Цыденов Мухоршибирский район
 
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