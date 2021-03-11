Прокуратура нашла нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
В преддверии пожароопасного сезона прокуратура Бурятии проверила соответствие федеральному законодательству планов тушения лесных пожаров лесничеств на 2021 год.
- В 27 лесничествах в планах тушения отсутствовали сведения об основных мероприятиях по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. В планах не были предусмотрены сведения о резерве, не установлены периоды, частота и время наземного и авиационного патрулирований. Кроме того, руководителями тушения лесных пожаров назначались лица, не прошедшие установленную законом подготовку, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Руководителю республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения частично устранены. Окончательное их устранение находится на контроле прокуратуры республики.
С 2017 года РАЛХ возглавляет Александр Мартынов.
Прокуратура Бурятии внесла представление руководителю РАЛХ
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