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Прокуратура Бурятии внесла представление руководителю РАЛХ

Прокуратура Бурятии внесла представление руководителю РАЛХ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура нашла нарушения при подготовке к пожароопасному сезону

В преддверии пожароопасного сезона прокуратура Бурятии проверила соответствие федеральному законодательству планов тушения лесных пожаров лесничеств на 2021 год.

- В 27 лесничествах в планах тушения отсутствовали сведения об основных мероприятиях по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. В планах не были предусмотрены сведения о резерве, не установлены периоды, частота и время наземного и авиационного патрулирований. Кроме того, руководителями тушения лесных пожаров назначались лица, не прошедшие установленную законом подготовку, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Руководителю республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения частично устранены. Окончательное их устранение находится на контроле прокуратуры республики.

С 2017 года РАЛХ возглавляет Александр Мартынов.
прокуратура агентство лесного хозяйства
 
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