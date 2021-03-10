Назначен новый начальник ВСЖД

Новый начальник ВСЖД прибыл из Красноярска
Начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен 50-летний Вадим Владимиров, ранее занимавший должность начальника Красноярской дороги. Соответствующий приказ подписал гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
– Вадим Владимирович обладает богатейшим производственным опытом, прекрасно владеет спецификой работы на восточном полигоне, зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный и ответственный руководитель, – сказал Олег Белозёров, представляя коллективу нового начальника железной дороги 10 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний начальник ВСЖД Василий Фролов в конце февраля освободил пост. Он ушёл на повышение, получив должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Дирекции по развитию Восточного полигона. Временно исполнял обязанности начальника ВСЖД уроженец Улан-Удэ Евгений Ларин.
Справка:
Вадим Владимиров родился 27 февраля 1971 года. Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению».
Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1991 году помощником, позже машинистом электровоза локомотивного депо Иркутск-Сортировочный. Затем последовательно прошёл ступени роста от поездного диспетчера до начальника станции Иркутск-Сортировочный.
С 2005 года занимал должности первого заместителя начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением.
С мая 2018 года и до настоящего назначения работал начальником Красноярской железной дороги.
Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории четырёх регионов – Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). Эксплуатационная длина превышает 3 800 км (это 4,4 % от всей сети железных дорог страны). Часть из них пролегает вдоль озера Байкал. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.
Коллектив дороги насчитывает более 40 тысяч человек.
Назначен новый начальник ВСЖД
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новый начальник ВСЖД прибыл из Красноярска
Глава минсельхоза поставил всем в пример предприятие из Тарбагатайского района
Алексей Цыденов подписал указ о назначении 5 марта
Неожиданно ставший фигурантом уголовного дела инспектор Байкальского заповедника заявил, что «правда на его стороне»
В затянувшейся истории с нефтяным озером на Стеклозаводе долгое время не было ни виновников, ни ответственных
Алексей Цыденов заявил, что третью волну коронавируса необходимо профилактировать уже сейчас
Коллеги Жаргала Цыбикова отмечают, что у него хорошая репутация
Алексей Цыденов рассказал, как отметил Международный женский день
Власть, 08.03.2021
«Пусть все принцы вам так улыбаются, что аж падают с белых коней», - пожелал Алексей Цыденов
Власть, 07.03.2021
Фестиваль скорости завершится 7 марта
Алексей Цыденов вместе с послом Израиля в России почтили память героев Великой Отечественной войны
Вячеслав Дамдинцурунов сообщил, что Бурятия выигрывает от крупных спортивных турниров
Алексей Цыденов рассказал о победах бурятских шахматистов
Власть, 04.03.2021
Рустам Минниханов считает, что Байкал со стороны Бурятии особенный
Власть, 04.03.2021
Указ подписал глава Бурятии