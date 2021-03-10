 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

Назначен новый начальник ВСЖД

Назначен новый начальник ВСЖД
Власть,  Фото:предоставлено пресс-службой ВСЖД
Новый начальник ВСЖД прибыл из Красноярска

Начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен 50-летний Вадим Владимиров, ранее занимавший должность начальника Красноярской дороги. Соответствующий приказ подписал гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

– Вадим Владимирович обладает богатейшим производственным опытом, прекрасно владеет спецификой работы на восточном полигоне, зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный и ответственный руководитель, – сказал Олег Белозёров, представляя коллективу нового начальника железной дороги 10 марта.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний начальник ВСЖД Василий Фролов в конце февраля освободил пост. Он ушёл на повышение, получив должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Дирекции по развитию Восточного полигона. Временно исполнял обязанности начальника ВСЖД уроженец Улан-Удэ Евгений Ларин.

Справка:

Вадим Владимиров родился 27 февраля 1971 года. Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению».

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1991 году помощником, позже машинистом электровоза локомотивного депо Иркутск-Сортировочный. Затем последовательно прошёл ступени роста от поездного диспетчера до начальника станции Иркутск-Сортировочный.

С 2005 года занимал должности первого заместителя начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением.

С мая 2018 года и до настоящего назначения работал начальником Красноярской железной дороги.

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории четырёх регионов – Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). Эксплуатационная длина превышает 3 800 км (это 4,4 % от всей сети железных дорог страны). Часть из них пролегает вдоль озера Байкал. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.

Коллектив дороги насчитывает более 40 тысяч человек.
назначение ВСЖД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Назначен новый начальник ВСЖД
Назначен новый начальник ВСЖД
Власть, 10.03.2021
Новый начальник ВСЖД прибыл из Красноярска
Галсан Дареев: «Именно научный подход даёт высокие результаты в сельском хозяйстве»
Галсан Дареев: «Именно научный подход даёт высокие результаты в сельском хозяйстве»
Власть, 10.03.2021
Глава минсельхоза поставил всем в пример предприятие из Тарбагатайского района
Глава Бурятии назначил директора «Буряад унэн»
Глава Бурятии назначил директора «Буряад унэн»
Власть, 10.03.2021
Алексей Цыденов подписал указ о назначении 5 марта
Юрий Трутнев вступился за инспектора заповедника из Бурятии
Юрий Трутнев вступился за инспектора заповедника из Бурятии
Власть, 10.03.2021
Неожиданно ставший фигурантом уголовного дела инспектор Байкальского заповедника заявил, что «правда на его стороне»
Разрешился судебный спор по нефтяному озеру в Улан-Удэ
Разрешился судебный спор по нефтяному озеру в Улан-Удэ
Власть, 09.03.2021
В затянувшейся истории с нефтяным озером на Стеклозаводе долгое время не было ни виновников, ни ответственных
Глава Бурятии поручил готовиться к третьей волне коронавируса
Глава Бурятии поручил готовиться к третьей волне коронавируса
Власть, 09.03.2021
Алексей Цыденов заявил, что третью волну коронавируса необходимо профилактировать уже сейчас
В Улан-Удэ директора «Водоканала» просят отпустить из СИЗО
В Улан-Удэ директора «Водоканала» просят отпустить из СИЗО
Власть, 09.03.2021
Коллеги Жаргала Цыбикова отмечают, что у него хорошая репутация
Глава Бурятии 8 марта съездил с бабушкой в музей
Глава Бурятии 8 марта съездил с бабушкой в музей
Власть, 09.03.2021
Алексей Цыденов рассказал, как отметил Международный женский день
Глава Бурятии поздравил женщин с 8 марта стихотворением
Глава Бурятии поздравил женщин с 8 марта стихотворением
Власть, 08.03.2021
«Пусть все принцы вам так улыбаются, что аж падают с белых коней», - пожелал Алексей Цыденов
Глава Бурятии и посол Израиля возложили цветы на Мемориале Победы
Глава Бурятии и посол Израиля возложили цветы на Мемориале Победы
Власть, 05.03.2021
Алексей Цыденов вместе с послом Израиля в России почтили память героев Великой Отечественной войны
Министр спорта Бурятии назвал плюсы от чемпионата России по борьбе
Министр спорта Бурятии назвал плюсы от чемпионата России по борьбе
Власть, 05.03.2021
Вячеслав Дамдинцурунов сообщил, что Бурятия выигрывает от крупных спортивных турниров
Глава Бурятии: «Лучшие стратеги растут у нас!»
Глава Бурятии: «Лучшие стратеги растут у нас!»
Власть, 05.03.2021
Алексей Цыденов рассказал о победах бурятских шахматистов
Президент Татарстана: «В Бурятии пляжи, как в Рио-де-Жанейро»
Президент Татарстана: «В Бурятии пляжи, как в Рио-де-Жанейро»
Власть, 04.03.2021
Рустам Минниханов считает, что Байкал со стороны Бурятии особенный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^