Глава Бурятии и посол Израиля возложили цветы на Мемориале Победы

5 марта глава Бурятии Алексей Цыденов и чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви возложили цветы к памятнику маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и Мемориалу Победы.
Дипломат рассказал об истории своей семьи и участии своего отца в боях под Сталинградом. Он назвал глупостью попытки искажения исторических событий времён Второй мировой войны и подчеркнул, что в программах рабочих поездок в города России обязательным пунктом является посещение памятных мест, мемориалов Великой Победы.
- Мой отец был ветераном войны, тяжелораненым под Сталинградом. Как сын ветерана, который прошел через всё это, я не могу приехать в город и не отдать дань уважения и памяти тем, кто воевал, погиб, был ранен, вернулся с войны. То есть это для меня не только официальный долг. Это часть истории моей семьи, - рассказал Александр Бен Цви.
Глава Бурятии отметил важность мероприятий по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, подвиге народа, освободившего Европу от фашистских захватчиков.
- Кто не знает своей истории, тот не имеет будущего. Мы должны знать, хранить, беречь свою историю, относиться к ней с уважением, извлекать из нее уроки. И эту великую трагедию и Великую Победу, которая была в нашей истории, наше поколение должно знать. Как это было, через что прошла страна, и как важно, чтобы вся страна была единой. Только общими усилиями, только тем, что вся страна поднялась, в те тяжелые годы мы смогли победить. Особенно важно, чтобы единство было в народе. Тогда мы сможем с любыми трудностями справиться. История нас учит, что только единый народ, только вместе мы можем побеждать, справляться со всем и идти вперед, - отметил Алексей Цыденов.
Также Александр Бен Цви выразил свое мнение в отношении попыток фальсификации истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над фашизмом.
- Это абсолютная глупость. Мы то знаем. Вот мне не надо рассказывать, что было во время войны, я знаю ее историю, я всё слышал от родителей – настоящих свидетелей. Отец был ветераном, мать была в эвакуации на Волге, в колхозе, вся моя семья спаслась. Поэтому мне не надо рассказывать, какую роль сыграла советская армия в этой войне, для меня все понятно и ясно. Переписывать историю – это глупо. Надо историю помнить, надо ее уважать, - подчеркнул Александр Бен Цви.
Как сообщал «Байкал-Daily», посол Израиля вместе с семьёй несколько дней назад побывал на зимнем Байкале.