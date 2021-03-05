Глава Бурятии и посол Израиля возложили цветы на Мемориале Победы

- Мой отец был ветераном войны, тяжелораненым под Сталинградом. Как сын ветерана, который прошел через всё это, я не могу приехать в город и не отдать дань уважения и памяти тем, кто воевал, погиб, был ранен, вернулся с войны. То есть это для меня не только официальный долг. Это часть истории моей семьи, - рассказал Александр Бен Цви.







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