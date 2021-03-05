Посол Израиля с семьёй отдыхает в Бурятии

- Они посетили территорию Забайкальского национального парка, побывали на перешейке полуострова Святой нос в местности Вышка, поднялись на смотровую площадку в местности Монахово. Особое впечатление на гостей произвели ледяные гроты острова Малый Кылтыгей. Также они познакомились с подлёдным ловом рыбы в посёлке Курбулик и посетили бухту Змеевая, - поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».







На прощание они выразили надежду, что ещё вернутся на бурятский берег Байкал, но уже в тёплое время года.











В Бурятии в эти дни находится чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России господин Александр Бен Цви. Он приехал с супругой Эдной Бен Цви и сыном Эяль Бен Цви. В поездке их сопровождают военный атташе государства Израиль в Российской Федерации Герман Гильтман с супругой Ольгой Гильтман и сыном Надавом.Высокопоставленные гости отдохнули на Байкале. В Забайкальском нацпарке у них была обширная туристическая экскурсия.Гости рассказали, что у них остались самые позитивные эмоции и впечатления.Сегодня, 5 марта, чрезвычайный и полномочный посол Израиля Александр Бен Цви возложил цветы к памятнику маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и Мемориалу Победы в Улан-Удэ. Вместе с ним цветы возложил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.- Мой отец был ветераном войны, тяжелораненым под Сталинградом. Как сын ветерана, который прошел через всё это, я не могу приехать в город и не отдать дань уважения и памяти тем, кто воевал, погиб, был ранен, вернулся с войны. То есть это для меня не только официальный долг. Это часть истории моей семьи, - рассказал Александр Бен Цви.Также он выразил своё мнение в отношении попыток фальсификации истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над фашизмом.- Это абсолютная глупость. Мы-то знаем. Вот мне не надо рассказывать, что было во время войны, я знаю ее историю, я всё слышал от родителей – настоящих свидетелей. Отец был ветераном, мать была в эвакуации на Волге, в колхозе, вся моя семья спаслась. Поэтому мне не надо рассказывать, какую роль сыграла советская армия в этой войне, для меня все понятно и ясно. Переписывать историю – это глупо. Надо историю помнить, надо ее уважать, - подчеркнул Александр Бен Цви.Глава Бурятии также отметил: «Кто не знает своей истории, тот не имеет будущего».