У Вячеслава Наговицына сегодня день рождения
Экс-глава Бурятии, ныне сенатор от республики отмечает сегодня день рождения: Вячеславу Наговицыну исполнилось 65 лет.
Его начали поздравлять в социальных сетях. В комментариях к одному из постов Наговицына отметился главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов: «С юбилеем, Вячеслав Владимирович! Крепкого сибирского здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и удачи! Спасибо за Вашу поддержку!».
В прошлом году у Вячеслава Наговицына был необычный день рождения, в этот день у него родилась внучка.
- В нашей большой семье прибавление. У младшего сына Владимира и невестки Юли родилась дочь. Теперь у нас с супругой стало 6 внуков (2 мальчика и 4 девочки). Самое интересное, что это случилось именно в день моего рождения, 2 марта. Это просто чудо! – писал тогда Наговицын.
Возглавлял республику Вячеслав Наговицын на протяжении 10 лет - с 2007 по 2017 годы.
7 февраля 2017 года Вячеслав Наговицын собрал пресс-конференцию, на которой объявил о том, что подал заявление «по собственному желанию». Он заявил, что «Бурятии нужны перемены» и отказывается от борьбы за третий срок на сентябрьских выборах главы. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Бурятии Вячеслава Наговицына и назначил врио главы Бурятии Алексея Цыденова.
Далее Алексей Цыденов одержал победу на выборах 10 сентября, вступил в должность главы республики 22 сентября 2017 года.
Экс-глава Бурятии отмечает 65-летний юбилей
Власть, Фото:
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