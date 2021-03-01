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Губернатор Иркутской области попросил у мэра Москвы 15 трамваев

Губернатор Иркутской области попросил у мэра Москвы 15 трамваев
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ангарские трамваи уже пришли в негодность

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным попросил 15 трамваев для Ангарска. Об этом Кобзев написал на своей странице в Instagram.

- Ситуация с трамвайным парком в Ангарске сложная. Средний возраст подвижного состава 22 года. Очевидно, что за такой срок техника приходит в негодность. Более того – это вопрос безопасности пассажиров. Получил в социальных сетях и на прямую линию много сообщений. Люди пишут, что руководство муниципального предприятия планирует убрать часть вагонов с маршрутов. В таком случае нужна замена. Людей нельзя оставить без транспорта. Скоро у Ангарска юбилей. Рассказал Сергею Семёновичу о состоянии дел. Обсудили возможность выделить городу 15 трамваев. Это стало бы отличным подарком к празднику, - поделился губернатор.

Также Кобзев и Собянин обговорили ситуацию со школой-интернатом в селе Алыгджер Нижнеудинского района.

- По соглашению с правительством Москвы региону были выделены 580 миллионов на строительство нового здания. Из-за изменения вида работ средства не были освоены и мы их вернули. Сейчас сложилась иная ситуация. Внесли свои коррективы паводки. Поэтому обратился к Сергею Семёновичу с предложением восстановить неиспользованный остаток. Он как раз и пойдёт на монтаж модульного здания школы. Сергей Семёнович ответил согласием. Как только средства будут получены – начнём работу, - сообщил Игорь Кобзев.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Улан-Удэ ранее также получил б/у трамваи из Москвы
трамвай Москва
 
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