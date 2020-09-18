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В Улан-Удэ привезли ещё четыре б/у трамвая из Москвы

В Улан-Удэ привезли ещё четыре б/у трамвая из Москвы
Общество,  Фото:anonim__03
Московские трамваи приехали на грузовых машинах

Четыре московских трамвая привезли в Улан-Удэ. Свидетелем этого стал горожанин, который снял вагоны на видео. Ролик появился в паблике «Аноним 03».

- Дорогие улан-удэнцы, к нам приехали новые тралики. Ну, как новые, ношеные, с Москвы, - поделился горожанин.

Видео он снял вечером на улице Терешковой, которая расположена недалеко от трамвайного депо. Вероятно, именно туда их и везли.


Первый подержанный московский трамвай в Улан-Удэ прибыл месяц назад. Всего ожидается поставка 10 таких вагонов. Все вагоны обещали поставить до конца сентября.

О поставке трамваев из столицы России стало известно с прошлого года. В декабре 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на обращение главы Бурятии Алексея Цыденова подписал распоряжение о передаче десяти трамваев в город Улан-Удэ.

Перед началом эксплуатации все трамваи ждёт диагностика, техническое обслуживание и профилактический ремонт.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщал, что эти трамваи 2007-2009 гг. выпуска и находятся в удовлетворительном состоянии. Их пробег составляет порядка 500-600 тысяч километров, тогда как норма списания – 1,12 миллиона километров.

Сейчас ежедневно на линию выходят 40 вагонов. В прошлом году трампарк пополнили современные «Львята» в количестве 15 штук.



трамвай
 
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