Задолженность выявила прокуратура
Сотрудник администрации Северо-Байкальского района привлечён к ответственности за несвоевременную оплату по договору, сообщила прокуратура Бурятии.
Между комитетом по управлению муниципальным хозяйством и ООО «Компания прайм» был заключен договор на оказание услуг по обслуживанию и обновлению справочной правовой системы «Консультант плюс».
- В нарушение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципальное учреждение своевременно не оплатило за оказанные услуги по договору за ноябрь 2020 года, - пояснили в прокуратуре Бурятии.
В связи с этим межрайонная прокуратура внесла председателю комитета представление об устранении нарушений закона. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).
Министерством финансов республики привлекло должностное лицо к административной ответственности в виде предупреждения.
Задолженность перед коммерческой организацией сейчас погашена.
Власти района Бурятии вовремя не заплатили за «Консультант плюс»
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