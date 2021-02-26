Встреча состоялась во время командировки Алексея Цыденова в Москве
Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.
На встрече обсуждались вопросы развития высшего образования в республике. А также перспективы дальнейшего функционирования ФГУП «Байкальское» в Кабанском районе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Учредителем ФГУП «Байкальское» является министерство науки и высшего образования РФ. Предприятие, образованное в 1961 году, является опытно-производственной базой. В марте предприятие отмечает 60-летний юбилей.
Это ведущее многопрофильное предприятие, в числе направлений которого производство и реализация элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных культур, разведение, выращивание и реализация племенных животных (симментальской холмогорской и казахской белоголовой пород крупного рогатого скота, лошадей владимирской и орловской пород); производство молока и мяса; выращивание картофеля, овощей и пр.
Министр науки России принял главу Бурятии
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Виновника смертельного ДТП назвали «добросовестным сотрудником»
В Хурале озвучили итоги голосования по будущему директору издательского дома «Буряад унэн»
Коммунисты недовольны протоколами в отношении участников несанкционированного митинга
Указом главы Бурятии он назначен главой минпромторга республики
Им стала выпускница Байкальского госуниверситета
Заслуженный врач ушёл из жизни на 67-м году жизни
Галсан Дареев начал серию поездок по районам Бурятии
Законопроект о сокращении оплачиваемых должностей Народного Хурала вызвал бурные обсуждения в комитетах
Показ состоялся в День защитника Отечества
Алексей Цыденов высказался о смертельном ДТП, унёсшем жизни двух подростков
У партии появится новое название
Нарушения выявила прокуратура
Глава минспорта России и высокопоставленный представитель Сангхи скрестили ракетки
На новую должность в правительстве Бурятии подобрали известного чиновника
В Бурятском отделении КПРФ состоялась отчётно-выборная конференция