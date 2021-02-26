Министр науки России принял главу Бурятии

Власть, Фото: сайт правительства РБ

Встреча состоялась во время командировки Алексея Цыденова в Москве



Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.



На встрече обсуждались вопросы развития высшего образования в республике. А также перспективы дальнейшего функционирования ФГУП «Байкальское» в Кабанском районе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Учредителем ФГУП «Байкальское» является министерство науки и высшего образования РФ. Предприятие, образованное в 1961 году, является опытно-производственной базой. В марте предприятие отмечает 60-летний юбилей.



Это ведущее многопрофильное предприятие, в числе направлений которого производство и реализация элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных культур, разведение, выращивание и реализация племенных животных (симментальской холмогорской и казахской белоголовой пород крупного рогатого скота, лошадей владимирской и орловской пород); производство молока и мяса; выращивание картофеля, овощей и пр.







