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Министр науки России принял главу Бурятии

Министр науки России принял главу Бурятии
Власть,  Фото:сайт правительства РБ
Встреча состоялась во время командировки Алексея Цыденова в Москве

Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

На встрече обсуждались вопросы развития высшего образования в республике. А также перспективы дальнейшего функционирования ФГУП «Байкальское» в Кабанском районе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Учредителем ФГУП «Байкальское» является министерство науки и высшего образования РФ. Предприятие, образованное в 1961 году, является опытно-производственной базой. В марте предприятие отмечает 60-летний юбилей.

Это ведущее многопрофильное предприятие, в числе направлений которого производство и реализация элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных культур, разведение, выращивание и реализация племенных животных (симментальской холмогорской и казахской белоголовой пород крупного рогатого скота, лошадей владимирской и орловской пород); производство молока и мяса; выращивание картофеля, овощей и пр.



глава Бурятии Алексей Цыденов министерство науки
 
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