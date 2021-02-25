Антон Виноградов: «За эти годы Бурятия стала родной»

Власть, Фото: Страница Антона Виноградова в Facebook

Указом главы Бурятии он назначен главой минпромторга республики



Указом главы Бурятии Антон Виноградов назначен на должность заместителя председателя правительства Бурятии, министра промышленности торговли и инвестиций республики.



Ранее - с 24 июня 2019 по февраль 2021 года Антон Виноградов являлся зампредом правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.



Работа Антона Виноградова в Бурятии началась с деятельности в должности министра республики по инвестициям, которую он занимал с февраля 2018 года по май 2019 года.



- За эти годы Бурятия и всё, что с ней связано, стало для меня родным. Здесь очень добрые, отзывчивые, открытые, надёжные люди, с которыми, я уверен, под силу реализовать любые проекты. Я планирую регулярно посещать все районы республики и, конечно, приложу все усилия, чтобы достигнуть высоких результатов в вверенном мне направлении, - отметил Антон Виноградов.



Справка:



Виноградов Антон Иванович родился 18 марта 1985 года в Киеве.



В 2007 году с отличием окончил факультет менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова.



В 2009 году окончил юридический факультет Российской правовой академии министерства юстиции РФ, в 2010 - очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ.



За время учёбы получил опыт работы в ОАО «Первый Республиканский Банк», ОАО Банк ВТБ, ОАО КБ «Агроимпульс».



С 2010 по 2018 год занимал руководящие должности в крупных банках России, в частности в ОАО «Рост Банк», ОАО Национальный банк «Траст» и других.



С февраля 2018 года по май 2019 года - министр Республики Бурятия по инвестициям.



С 24 июня 2019 по февраль 2021 года являлся заместителем председателя правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.

