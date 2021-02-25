Указом главы Бурятии он назначен главой минпромторга республики
Указом главы Бурятии Антон Виноградов назначен на должность заместителя председателя правительства Бурятии, министра промышленности торговли и инвестиций республики.
Ранее - с 24 июня 2019 по февраль 2021 года Антон Виноградов являлся зампредом правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.
Работа Антона Виноградова в Бурятии началась с деятельности в должности министра республики по инвестициям, которую он занимал с февраля 2018 года по май 2019 года.
- За эти годы Бурятия и всё, что с ней связано, стало для меня родным. Здесь очень добрые, отзывчивые, открытые, надёжные люди, с которыми, я уверен, под силу реализовать любые проекты. Я планирую регулярно посещать все районы республики и, конечно, приложу все усилия, чтобы достигнуть высоких результатов в вверенном мне направлении, - отметил Антон Виноградов.
Справка:
Виноградов Антон Иванович родился 18 марта 1985 года в Киеве.
В 2007 году с отличием окончил факультет менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова.
В 2009 году окончил юридический факультет Российской правовой академии министерства юстиции РФ, в 2010 - очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ.
За время учёбы получил опыт работы в ОАО «Первый Республиканский Банк», ОАО Банк ВТБ, ОАО КБ «Агроимпульс».
С 2010 по 2018 год занимал руководящие должности в крупных банках России, в частности в ОАО «Рост Банк», ОАО Национальный банк «Траст» и других.
С февраля 2018 года по май 2019 года - министр Республики Бурятия по инвестициям.
С 24 июня 2019 по февраль 2021 года являлся заместителем председателя правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.
Антон Виноградов: «За эти годы Бурятия стала родной»
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