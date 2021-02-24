В Забайкалье простились с главой заксобрания края Игорем Лихановым

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Заслуженный врач ушёл из жизни на 67-м году жизни



В Чите простились с председателем законодательного собрания региона Игорем Лихановым, скончавшимся 21 февраля после продолжительной болезни.



- Заслуженный врач РФ Игорь Дмитриевич Лиханов скончался на 67-м году жизни. Почти 20 лет он руководил краевой клинической больницей, с 2004 года стал депутатом Читинской областной думы, а затем и законодательного собрания Забайкальского края. В краевом парламенте II созыва в 2013 году он был избран на должность председателя комитета по социальной политике, а в апреле 2016 года коллеги по депутатскому корпусу доверили Игорю Лиханову пост председателя законодательного собрания края, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Среди наград, которых удостоен Игорь Лиханов, - благодарность председателя Совета федерации федерального собрания Российской Федерации, медаль законодательного собрания Забайкальского края «Знак Почёта», медаль «За заслуги перед городом», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», медаль «За заслуги в отечественном здравоохранении».



Как сообщает пресс-служба законодательного собрания края, первый вице-спикер краевого парламента Дмитрий Тюрюханов открыл траурный митинг словами, что Игорь Дмитриевич был талантливым руководителем, опытным политиком и дипломатом, который умел вести переговорный процесс и договариваться о самых непростых и порою противоречивых вещах.



Губернатор Забайкалья Александр Осипов в своей траурной речи подчеркнул человеческую скромность Игоря Лиханова и то, что в самых сложных вопросах он нередко шёл на то, чтобы уступить, чтобы добиться взаимопонимания, помочь другим.



Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов в своём прощальном слове отметил спокойствие и уверенность, которые были характерны Игорю Лиханову.



- Он спас тысячи людей, но, как часто бывает, не смог спасти собственную жизнь. Мы очень скорбим. Светлая память старшему товарищу, учителю и другу, - добавил депутат краевого парламента Алексей Саклаков, выступивший от имени медицинского сообщества Забайкалья.



Первый губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин на траурном митинге рассказал о недавнем последнем звонке Игоря Дмитриевича, который завершил разговор любимым выражением «Ничего, прорвёмся».



- К сожалению, не прорвались, - вслед за этой фразой Равиль Гениатулин предложил увековечить память Игоря Лиханова.



Прощальная церемония прошла в стенах Дома офицеров Забайкальского края. Похоронили Игоря Лиханова на центральном кладбище краевой столицы.

