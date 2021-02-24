 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Забайкалье простились с главой заксобрания края Игорем Лихановым

В Забайкалье простились с главой заксобрания края Игорем Лихановым
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Заслуженный врач ушёл из жизни на 67-м году жизни

В Чите простились с председателем законодательного собрания региона Игорем Лихановым, скончавшимся 21 февраля после продолжительной болезни.

- Заслуженный врач РФ Игорь Дмитриевич Лиханов скончался на 67-м году жизни. Почти 20 лет он руководил краевой клинической больницей, с 2004 года стал депутатом Читинской областной думы, а затем и законодательного собрания Забайкальского края. В краевом парламенте II созыва в 2013 году он был избран на должность председателя комитета по социальной политике, а в апреле 2016 года коллеги по депутатскому корпусу доверили Игорю Лиханову пост председателя законодательного собрания края, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Среди наград, которых удостоен Игорь Лиханов, - благодарность председателя Совета федерации федерального собрания Российской Федерации, медаль законодательного собрания Забайкальского края «Знак Почёта», медаль «За заслуги перед городом», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», медаль «За заслуги в отечественном здравоохранении».

Как сообщает пресс-служба законодательного собрания края, первый вице-спикер краевого парламента Дмитрий Тюрюханов открыл траурный митинг словами, что Игорь Дмитриевич был талантливым руководителем, опытным политиком и дипломатом, который умел вести переговорный процесс и договариваться о самых непростых и порою противоречивых вещах.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в своей траурной речи подчеркнул человеческую скромность Игоря Лиханова и то, что в самых сложных вопросах он нередко шёл на то, чтобы уступить, чтобы добиться взаимопонимания, помочь другим.

Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов в своём прощальном слове отметил спокойствие и уверенность, которые были характерны Игорю Лиханову.

- Он спас тысячи людей, но, как часто бывает, не смог спасти собственную жизнь. Мы очень скорбим. Светлая память старшему товарищу, учителю и другу, - добавил депутат краевого парламента Алексей Саклаков, выступивший от имени медицинского сообщества Забайкалья.

Первый губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин на траурном митинге рассказал о недавнем последнем звонке Игоря Дмитриевича, который завершил разговор любимым выражением «Ничего, прорвёмся».

- К сожалению, не прорвались, - вслед за этой фразой Равиль Гениатулин предложил увековечить память Игоря Лиханова.

Прощальная церемония прошла в стенах Дома офицеров Забайкальского края. Похоронили Игоря Лиханова на центральном кладбище краевой столицы.
некролог Забайкальский край законодательное собрание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новый глава минсельхоза: «Многие занимаются сельским хозяйством не умеючи»
Новый глава минсельхоза: «Многие занимаются сельским хозяйством не умеючи»
Власть, 24.02.2021
Галсан Дареев начал серию поездок по районам Бурятии
Вопрос сокращения высоких должностей Хурала Бурятии отложили
Вопрос сокращения высоких должностей Хурала Бурятии отложили
Власть, 24.02.2021
Законопроект о сокращении оплачиваемых должностей Народного Хурала вызвал бурные обсуждения в комитетах
Министр спорта России сразился с Дид Хамбо Ламой
Министр спорта России сразился с Дид Хамбо Ламой
Власть, 22.02.2021
Глава минспорта России и высокопоставленный представитель Сангхи скрестили ракетки
Министр по взаимодействию с Монголией появился в Бурятии
Министр по взаимодействию с Монголией появился в Бурятии
Власть, 22.02.2021
На новую должность в правительстве Бурятии подобрали известного чиновника
Вячеслав Мархаев переизбран лидером коммунистов Бурятии
Вячеслав Мархаев переизбран лидером коммунистов Бурятии
Власть, 22.02.2021
В Бурятском отделении КПРФ состоялась отчётно-выборная конференция
Директор центра занятости Улан-Удэ опровергла, что ищет новую работу
Директор центра занятости Улан-Удэ опровергла, что ищет новую работу
Власть, 20.02.2021
Сегодня всплыл скрин с резюме Анастасии Кузовлевой на HeadHunter
Игорь Зураев возглавил полпредство Бурятии в Москве
Игорь Зураев возглавил полпредство Бурятии в Москве
Власть, 20.02.2021
Глава Бурятии подписал указ о Зураеве
Зампрокурора Бурятии примет граждан по видеосвязи
Зампрокурора Бурятии примет граждан по видеосвязи
Власть, 20.02.2021
Обратиться на приём смогут жители нескольких районов
Глава Бурятии поразил точным попаданием на лукодроме
Глава Бурятии поразил точным попаданием на лукодроме
Власть, 20.02.2021
Алексей Цыденов и министр спорта России стреляли во время открытия крытого лукодрома
В Бурятии массово нарушают закон о госзакупках
В Бурятии массово нарушают закон о госзакупках
Власть, 20.02.2021
Вскрыто более тысячи нарушений в сфере закупок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^