В районах Бурятии 30 депутатов досрочно лишились кресел

Причиной стали антикоррупционные нарушения



За 2018-2020 годы прокуратура Бурятии выявила 151 случай неисполнения антикоррупционных стандартов муниципальными служащими.



- В результате прокурорского вмешательства досрочно прекращены полномочия 30 депутатов и одного главы муниципального образования. К 10 лицам применена мера ответственности в виде предупреждения, - сообщает прокуратура Бурятии.



Чаще всего нарушения были связаны с представлением недостоверных сведений о доходах, а также непринятием мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

