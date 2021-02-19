Причиной стали антикоррупционные нарушения
За 2018-2020 годы прокуратура Бурятии выявила 151 случай неисполнения антикоррупционных стандартов муниципальными служащими.
- В результате прокурорского вмешательства досрочно прекращены полномочия 30 депутатов и одного главы муниципального образования. К 10 лицам применена мера ответственности в виде предупреждения, - сообщает прокуратура Бурятии.
Чаще всего нарушения были связаны с представлением недостоверных сведений о доходах, а также непринятием мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В районах Бурятии 30 депутатов досрочно лишились кресел
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