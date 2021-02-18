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Бурятии согласовали сводный план тушения лесных пожаров

Бурятии согласовали сводный план тушения лесных пожаров
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия в числе первых регионов, которые получили согласование Рослесхоза

Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало 16 сводных планов тушения лесных пожаров. Среди предоставивших их регионов – республики Адыгея, Бурятия, Северная Осетия – Алания, Ставропольский, Забайкальский и Красноярский края, Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Брянская, Московская, Курская, Липецкая и Белгородская области.

Сводный план – это один из основных регламентных документов в системе организации охраны лесов от пожаров. Он помогает при координации всех служб, сил и средств, которые будут задействованы на обнаружении и тушении огня в ходе пожароопасного сезона.

В сводном плане содержится исчёрпывающая информация по профилактике и тушению лесных пожаров в каждом конкретном регионе: сколько человек и техники есть в распоряжении региональных лесопожарных формирований, включая арендаторов лесных участков, а также подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, в каком порядке они должны привлекаться для ликвидации лесных пожаров. Кроме того, сводным планом предусматривается создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов.

Все регионы до 20 февраля обязаны направить в Рослесхоз сводные планы тушения лесных пожаров, а до 20 марта эти документы должны быть утверждены главами регионов.

При этом оценка готовности региона к пожароопасному сезону будет дана только после выездной проверки Рослесхоза. В ходе таких проверок особое внимание будет обращено на соответствие заявленной в сводном плане информации фактической действительности, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
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