Новому главному архитектору Забайкалья 30 лет

Он приехал в Читу из Хабаровска
Заместителем министра строительства – главным архитектором Забайкальского края назначен Павел Исаев. Он вступил в должность с 15 февраля, сообщили в пресс-службе краевого минстроя.
Павел Исаев родился в Хабаровске в 1990 году. В 2012 году окончил Тихоокеанский государственный университет по направлению архитектура и строительство, в 2014 году получил степень магистра в области архитектуры.
Работал по направлению деятельности в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.
Награждён дипломами международного образца за разработку проектов и научные исследования в области архитектуры. Принимал участие в реализации проектной документации на территории Хабаровского края.
Является членом Союза архитекторов России.
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Власть, Фото:
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