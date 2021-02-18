Новому главному архитектору Забайкалья 30 лет

Власть, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Он приехал в Читу из Хабаровска



Заместителем министра строительства – главным архитектором Забайкальского края назначен Павел Исаев. Он вступил в должность с 15 февраля, сообщили в пресс-службе краевого минстроя.



Павел Исаев родился в Хабаровске в 1990 году. В 2012 году окончил Тихоокеанский государственный университет по направлению архитектура и строительство, в 2014 году получил степень магистра в области архитектуры.



Работал по направлению деятельности в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.



Награждён дипломами международного образца за разработку проектов и научные исследования в области архитектуры. Принимал участие в реализации проектной документации на территории Хабаровского края.



Является членом Союза архитекторов России.

