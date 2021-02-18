В Бурятии возмутились, «как проворонили целого Мишенина»

Депутат Игорь Бобков возмутился, каким образом Алексей Мишенин устроился на работу в правительство
Сегодня рассматривался отчёт по работе отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Бурятии. Этот отдел принимает и проверяет сведения о доходах, расходах, имуществе депутатов райсоветов, глав муниципалитетов и т.д.
Выступал на Совете Народного Хурала зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
- В 2020 году по результатам двух проверок глава республики обратился с административными исковыми заявлениями в суд о досрочном прекращении полномочий депутатов, административные иски судами удовлетворены в полном объёме. Законность принятых решений по апелляционным жалобам административных ответчиков была подтверждена Верховным судом Бурятии, - сообщил он.
Он привёл пример, когда депутат райсовета допустил нарушения, и в результате его полномочия были прекращены по суду.
- Гражданин, являющийся депутатом Совета депутатов одного из районов, представил недостоверные сведения о доходах, не задекларировав за 18 год свой доход в размере 13 тысяч 431 рубля, 14 счетов не показал у себя, два счёта у супруги. Кроме того, излишне задекларировал шесть объектов недвижимости, находящиеся у него в собственности. У супруги был завышен доход на 147 тысяч 219 рублей. Указал неверные остатки на счетах. Имеющиеся искажения в совокупности явились основанием для прекращения полномочий депутата судом по иску главы республики, - объяснил Пётр Мордовской.
Мирное течение совещания внезапно нарушил депутат Игорь Бобков, задав вопрос по экс-зампреду по экономическому развитию Алексею Мишенину.
- Вы сейчас перечисляли те пункты и позиции, за которые вот этого бедолагу-депутата районного совета сняли, значит, с выборной должности посредством обращения главы Бурятии. А вот такое мощнейшее законодательство, такая вот развитая структура, вы говорите – закон совершенствуется, становится всё более жёстким, принципиальным, а как вот наши власти проворонили целого зампреда Мишенина? С таким шлейфом коррупционного багажа, который за ним тянулся. И он так спокойно устроился на работу в правительство Бурятии, работал здесь несколько лет, - возмутился Бобков.
Также он припомнил выступления экс-зампреда.
- Выступал так, в принципе, и коррупцию тоже не забывал эпизодически упомянуть, я вот помню. И вот раз такая осечка у нас произошла. А того депутата там за какие-то копейки разжаловали – там что-то приписал себе, видимо, бедный – немножко себе добавил недвижимости, у соседа попросил, наверное. И за это поплатился. Какие-то превентивные меры у нас трудоустройства госчиновников существуют в нашей власти? – продолжил парламентарий.
На что Петр Мордовской отметил, что у их отдела нет полномочий по проведению оперативно-розыскных мероприятий.
- Сегодня задача органа состоит в профилактике коррупционных правонарушений и минимизации последствий, это разъяснительная работа. С этими задачами отдел справляется. То, что вы сказали про Алексея Сергеевича, я сегодня не уполномочен комментировать материалы уголовного дела, о которых я не знаю – не более того, что вы знаете. При поступлении на государственную должность он точно так же, как и все, подал декларацию о доходах, которая была проверена и не вызывала сомнений. А то, что расследуется в рамках уголовного дела, правовую оценку даст суд – виновен или не виновен. Я бы не сказал, что здесь кто-то что-то прокараулил, это мое мнение, что именно орган исполнительной власти, в частности я, или кто-то ещё что-то недоработал, - поделился он мнением.
В заключение он предупредил:
«Что касается депутатского корпуса, сегодня любой из нас подвержен такому риску. Декларация подаётся, и она должна быть, во-первых, полная, во-вторых, достоверная».
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Мишенин находится сейчас под следствием. Его задержали сотрудники ФСБ 8 декабря 2020 года. 9 декабря он был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий. По предварительной информации, уголовное дело связано с работой Мишенина на Новосибирском авиаремонтном заводе, который он возглавлял с 2011 по 2015 годы. Пока Мишенин отправлен под домашний арест.
По информации издания «Коммерсантъ», уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». «Ъ» со ссылкой на источники сообщал, что Алексея Мишенина подозревают в хищениях около 65 миллионов рублей при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов.
В конце января Мишенина уволили с поста зампреда правительства.
В Бурятии возмутились, «как проворонили целого Мишенина»
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