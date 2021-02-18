 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

В Бурятии возмутились, «как проворонили целого Мишенина»

В Бурятии возмутились, «как проворонили целого Мишенина»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутат Игорь Бобков возмутился, каким образом Алексей Мишенин устроился на работу в правительство

Сегодня рассматривался отчёт по работе отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Бурятии. Этот отдел принимает и проверяет сведения о доходах, расходах, имуществе депутатов райсоветов, глав муниципалитетов и т.д.

Выступал на Совете Народного Хурала зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

- В 2020 году по результатам двух проверок глава республики обратился с административными исковыми заявлениями в суд о досрочном прекращении полномочий депутатов, административные иски судами удовлетворены в полном объёме. Законность принятых решений по апелляционным жалобам административных ответчиков была подтверждена Верховным судом Бурятии, - сообщил он.

Он привёл пример, когда депутат райсовета допустил нарушения, и в результате его полномочия были прекращены по суду.

- Гражданин, являющийся депутатом Совета депутатов одного из районов, представил недостоверные сведения о доходах, не задекларировав за 18 год свой доход в размере 13 тысяч 431 рубля, 14 счетов не показал у себя, два счёта у супруги. Кроме того, излишне задекларировал шесть объектов недвижимости, находящиеся у него в собственности. У супруги был завышен доход на 147 тысяч 219 рублей. Указал неверные остатки на счетах. Имеющиеся искажения в совокупности явились основанием для прекращения полномочий депутата судом по иску главы республики, - объяснил Пётр Мордовской.

Мирное течение совещания внезапно нарушил депутат Игорь Бобков, задав вопрос по экс-зампреду по экономическому развитию Алексею Мишенину.

- Вы сейчас перечисляли те пункты и позиции, за которые вот этого бедолагу-депутата районного совета сняли, значит, с выборной должности посредством обращения главы Бурятии. А вот такое мощнейшее законодательство, такая вот развитая структура, вы говорите – закон совершенствуется, становится всё более жёстким, принципиальным, а как вот наши власти проворонили целого зампреда Мишенина? С таким шлейфом коррупционного багажа, который за ним тянулся. И он так спокойно устроился на работу в правительство Бурятии, работал здесь несколько лет, - возмутился Бобков.

Также он припомнил выступления экс-зампреда.

- Выступал так, в принципе, и коррупцию тоже не забывал эпизодически упомянуть, я вот помню. И вот раз такая осечка у нас произошла. А того депутата там за какие-то копейки разжаловали – там что-то приписал себе, видимо, бедный – немножко себе добавил недвижимости, у соседа попросил, наверное. И за это поплатился. Какие-то превентивные меры у нас трудоустройства госчиновников существуют в нашей власти? – продолжил парламентарий.

На что Петр Мордовской отметил, что у их отдела нет полномочий по проведению оперативно-розыскных мероприятий.

- Сегодня задача органа состоит в профилактике коррупционных правонарушений и минимизации последствий, это разъяснительная работа. С этими задачами отдел справляется. То, что вы сказали про Алексея Сергеевича, я сегодня не уполномочен комментировать материалы уголовного дела, о которых я не знаю – не более того, что вы знаете. При поступлении на государственную должность он точно так же, как и все, подал декларацию о доходах, которая была проверена и не вызывала сомнений. А то, что расследуется в рамках уголовного дела, правовую оценку даст суд – виновен или не виновен. Я бы не сказал, что здесь кто-то что-то прокараулил, это мое мнение, что именно орган исполнительной власти, в частности я, или кто-то ещё что-то недоработал, - поделился он мнением.

В заключение он предупредил:

«Что касается депутатского корпуса, сегодня любой из нас подвержен такому риску. Декларация подаётся, и она должна быть, во-первых, полная, во-вторых, достоверная».

Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Мишенин находится сейчас под следствием. Его задержали сотрудники ФСБ 8 декабря 2020 года. 9 декабря он был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий. По предварительной информации, уголовное дело связано с работой Мишенина на Новосибирском авиаремонтном заводе, который он возглавлял с 2011 по 2015 годы. Пока Мишенин отправлен под домашний арест.

По информации издания «Коммерсантъ», уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». «Ъ» со ссылкой на источники сообщал, что Алексея Мишенина подозревают в хищениях около 65 миллионов рублей при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов.

В конце января Мишенина уволили с поста зампреда правительства.
депутаты Народного Хурала правительство Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии возмутились, «как проворонили целого Мишенина»
В Бурятии возмутились, «как проворонили целого Мишенина»
Власть, 18.02.2021
Депутат Игорь Бобков возмутился, каким образом Алексей Мишенин устроился на работу в правительство
В Бурятии набирает обороты петиция против Баира Жамбалова
В Бурятии набирает обороты петиция против Баира Жамбалова
Власть, 18.02.2021
«Жамбалов должен сидеть в тюрьме!» - требуют авторы петиции
В Бурятии назвали имя будущего первого замглавы минздрава
В Бурятии назвали имя будущего первого замглавы минздрава
Власть, 17.02.2021
Перед назначением должны состояться проверки, которые не прошёл предыдущий кандидат
Бурятский бизнесмен рассказал об аскетизме Хамбо Ламы
Бурятский бизнесмен рассказал об аскетизме Хамбо Ламы
Власть, 17.02.2021
«Резиденция - это маленький одноэтажный дом», - отмечает Михаил Гергенов
Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими
Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими
Власть, 17.02.2021
Народные избранники обменялись опытом работы
В Забайкалье районы договорились о сохранении бурятской культуры
В Забайкалье районы договорились о сохранении бурятской культуры
Власть, 15.02.2021
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в создании языковой среды
Губернатор Иркутской области прокатился на лыжах
Губернатор Иркутской области прокатился на лыжах
Власть, 15.02.2021
Игорь Кобзев в принял участие во всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
В Бурятии госслужащих обяжут отчитываться об имеющихся у них биткоинах
В Бурятии госслужащих обяжут отчитываться об имеющихся у них биткоинах
Власть, 11.02.2021
Соответствующий указ подписал глава республики
В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия
В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия
Власть, 11.02.2021
Нарушение выявила проверка прокуратуры
В Улан-Удэ состоялась внеочередная сессия горсовета
В Улан-Удэ состоялась внеочередная сессия горсовета
Власть, 10.02.2021
Депутаты внесли изменения в положение о земельном налоге для ТОР «Бурятия»
Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале
Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале
Власть, 09.02.2021
Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Улан-Удэ главы Ростуризма Зарины Догузовой
Директор «Водоканала» в Улан-Удэ ремонтировал свой «Ниссан» за счёт предприятия
Директор «Водоканала» в Улан-Удэ ремонтировал свой «Ниссан» за счёт предприятия
Власть, 08.02.2021
Следствие вскрыло новые подробности дела Жаргала Цыбикова
Глава Бурятии попал в топ-5 губернаторов ДФО
Глава Бурятии попал в топ-5 губернаторов ДФО
Власть, 06.02.2021
Алексея Цыденова назвали самым неожиданным 
Минэкономики Бурятии рассказало об амбициозных целях
Минэкономики Бурятии рассказало об амбициозных целях
Власть, 05.02.2021
По многим показателям есть прирост

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^