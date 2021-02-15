В Забайкалье районы договорились о сохранении бурятской культуры

Власть, Фото: пресс- служба администрации Агинского Бурятского округа

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в создании языковой среды



Заключён двусторонний договор о взаимных действиях по сохранению и развитию бурятского языка, культуры, спорта на территории Забайкальского края. Соглашение подписали заместитель председателя правительства региона – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев и главы 14 муниципальных районов Забайкальского края, в том числе городского округа Чита, где локально проживают буряты.



Договор предполагает двустороннее сотрудничество в создании языковой среды на территории районов. Подведомственными администрации Агинского округа учреждениями будет оказываться методическая, консультационная помощь в изучении бурятского языка и предметов этнокультурной направленности в образовательных организациях, в занятии национальными видами спорта, развитии этнической культуры.



Агинским институтом повышения квалификации работников социальной сферы будет проводиться информационное сотрудничество по актуальным вопросам образовательной деятельности, обеспечении педагогов методическими пособиями, учебниками бурятского языка. В районах Забайкальского края будет распространяться всебурятская газета «Толон», «Агинская правда».



Центр развития бурятской культуры станет модератором в реализации сетевых проектов по поддержке бурятских народных художественных промыслов, в сотрудничестве учреждений культуры и творческих коллективов, в осуществлении музейно-выставочных проектов, концертных гастролей, увеличению книжного фонда на бурятском языке. Спортивные школы олимпийского резерва будут содействовать в развитии бурятских национальных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

