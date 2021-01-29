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Мэр попросил улан-удэнцев не подкармливать собак

Мэр попросил улан-удэнцев не подкармливать собак
Власть, 
В Улан-Удэ проверяют наличие кормовой базы возле общепитов

В столице Бурятии усилили разъяснительную работу о недопущении подкорма бездомных собак с руководителями предприятия общественного питания. Об этом на оперативном штабе по обращению с безнадзорными животными сообщил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв, рассказали в пресс-службе мэрии.

– Руководители предприятия общественного питания проинформированы о необходимости усиления мер по устранению кормовой базы. Также проинформированы о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в отношении организации сбора мусора и пищевых отходов на территории. Путём размещения раздельных контейнеров с крышками, установленных на площадках с твёрдым покрытием, на расстоянии не менее 25 метров от жилых домов, площадок для игр и отдыха, – сообщил он.

Специалисты комитета по поступившей информации выезжают для проверок.

– В Железнодорожном районе было проведено выездное обследование кафе. Факты о наличии кормовой базы не установлены, но выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Информация по факту рейда направлена в управление Роспотребнадзора по Бурятии для проведения контрольно-надзорных мероприятий, – подчеркнул Юрий Ткачёв.

В мессенджерах распространяется информация с призывом подкармливать бездомных животных, чтобы они не были агрессивными.

– Прошу уведомить жителей через чаты и соцсети, что подкормку безнадзорных животных нужно прекратить. Около подъездов и около магазинов. Они потом считают это своей территорией. Когда один подкармливает, все остальные боятся пройти там. Прошу усилить разъяснительную работу с гражданами по этой теме, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ всерьёз взялись за зачистку улиц от бездомных собак после нескольких нападений собак на людей, в том числе школьников. Ранее тот же Игорь Шутенков сообщал о планах решить вопрос собачьих стай за 1,5 месяца. Действующий в городе режиме повышенной готовности (по бешенству) «развязал руки», дав право на усыпление животных.


собаки мэр
 
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