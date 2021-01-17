Мэр Игорь Шутенков отреагировал на поджог собачьего приюта
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал сегодняшний ночной поджог приюта для собак «Надежда». Ранее неизвестные пытались сжечь приют «Кот и Пёс» (тогда погибли три собаки).
- В нашем городе уже второй раз поджигают приют. Хочу обратиться ко всем. Атаки на приюты — это угроза нам самим, нельзя допустить даже малейшей возможности того, что эти собаки окажутся на улице, - написал на своей странице в Instagram мэр Игорь Шутенков.
Он напомнил о принятом решении по выводу собачьих приютов из жилых зон. Шутенков обратился с просьбой «дать возможность в плановом порядке организовать новое место проживания для животных».
- Кроме того, сообщают о фактах использования отравы для собак. Хочу предупредить — самосуд будем пресекать, за это предусмотрена серьёзная уголовная ответственность. Профессионалы уже работают, мы оснащаем их эффективными инструментами отлова и усиливаем их работу. В течение полутора месяцев вопрос собачьих стай будет решён, - заявил мэр.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня ночью неизвестные пытались поджечь приют «Надежда» в микрорайоне Забайкальский, где произошли два страшных нападения собак на людей. Сильно пострадали 20-летняя девушка и 11-летний мальчик, которые были транспортированы для лечения в Москву.
Мэр Улан-Удэ обещал за 1,5 месяца решить вопрос собачьих стай
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