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Бурятию посетит министр спорта России

Бурятию посетит министр спорта России
Власть,  Фото:сайт правительства России
Министр спорта России посетит Улан-Удэ перед двумя крупными соревнованиями

В Бурятию приедет с рабочим визитом министр спорта РФ Олег Матыцин. Его визит ожидается в середине февраля. Об этом сообщил глава минспорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, побывавший с рабочей поездкой в Москве.

- В министерстве спорта Российской Федерации в наградном отделе получил удостоверения и значки мастеров спорта аж на 17 человек. Из них, конечно, стрельба из лука – лидер, и что приятно удивило, художественная гимнастика. В рамках визита Олега Васильевича Матыцина в середине февраля многие эти удостоверения получат из рук министра спорта Российской Федерации, - поделился Вячеслав Дамдинцурунов.

Министр спорта Бурятии в Москве принял участие в совещании с федерацией спортивной борьбы России. Главной повесткой встречи стало проведение чемпионатов по вольной борьбе среди мужчин и женской борьбе. Оба предолимпийских чемпионата пройдут в Улан-Удэ.

- Огромное спасибо федерации спортивной борьбы России за подарок нашей республике! 6 борцовских ковров! – поделился в Instagram Вячеслав Дамдинцурунов.

Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин состоится в Улан-Удэ с 12 по 14 марта.

С 10 по 13 мая столица Бурятии примет также чемпионат России по женской борьбе.

Внимание к этим стартам особенное – здесь состоится основной отбор на Олимпийские игры в Токио.

Справка:

Олег Матыцин родился 19 мая 1964 года в Москве. В 1985 году окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт». Также в 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор педагогических наук, профессор.

1987–2001 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры тенниса, доцент, заведующий, профессор кафедры индивидуально-игровых видов спорта, проректор по учебной работе Государственного института физической культуры.

2001–2006 годы – ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

2006–2016 годы – президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

2016–2020 годы – советник президента по вопросам развития студенческого спорта общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России».

2005–2015 годы – президент Российского спортивного студенческого союза. В 2015 году избран президентом международной федерации студенческого спорта, а в 2019 году переизбран на этот пост.

В январе 2020 года указом президента назначен на должность министра спорта РФ.
минспорта России
 
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