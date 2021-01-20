В Бурятии проведут чемпионат России по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут в середине марта в Улан-Удэ



Утверждены сроки проведения чемпионата России по вольной борьбе. Соревнования состоятся в Улан-Удэ с 12 по 14 марта.



- Это будет основной отбор на Олимпийские игры. ФСБР (Федерация спортивной борьбы России) и руководство региона сделают всё возможное, чтобы соревнования прошли на самом высочайшем уровне! – написал в своей странице в Instagram первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России и двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев.



Ранее министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов уже рассказывал, что на днях должна решиться судьба чемпионата России: его место и дата проведения, сообщает пресс-служба минспорта РБ.



