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Прокуратура Бурятии внесла представление министру спорта

Прокуратура Бурятии внесла представление министру спорта
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Надзорный орган выявил нарушения в минспорта во время проверки

Прокуратура Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства в министерстве спорта и молодёжной политики.

Министерством допускались нарушения при распределении грантов на реализацию социальных проектов для молодёжи.

- В частности, в 2019-2020 годах в отсутствие оснований принимались решения об отказе в допуске к конкурсному отбору 115 претендентам. Принимались незаконные решения о предоставлении грантов участникам, не подтвердившим софинансирование расходов за счёт собственных средств. Реализация проектов за счёт заявленных получателями субсидии собственных средств не контролировалась, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В отдельных случаях министерством необоснованно сокращались объёмы финансирования подведомственных учреждений, нарушались графики и порядок предоставления субсидий учреждениям и муниципалитетам.

К примеру, субсидия на реализацию программ спортивной подготовки в бюджет Улан-Удэ перечислена в отсутствие необходимого уровня софинансирования данных расходов за счёт средств местного бюджета.

- В целях устранения нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, прокуратурой республики министру спорта и молодёжной политики республики внесено представление. Оно находится на рассмотрении, - заключили в прокуратуре.
прокуратура
 
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