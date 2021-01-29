Прокуратура Бурятии внесла представление министру спорта

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Надзорный орган выявил нарушения в минспорта во время проверки



Прокуратура Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства в министерстве спорта и молодёжной политики.



Министерством допускались нарушения при распределении грантов на реализацию социальных проектов для молодёжи.



- В частности, в 2019-2020 годах в отсутствие оснований принимались решения об отказе в допуске к конкурсному отбору 115 претендентам. Принимались незаконные решения о предоставлении грантов участникам, не подтвердившим софинансирование расходов за счёт собственных средств. Реализация проектов за счёт заявленных получателями субсидии собственных средств не контролировалась, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В отдельных случаях министерством необоснованно сокращались объёмы финансирования подведомственных учреждений, нарушались графики и порядок предоставления субсидий учреждениям и муниципалитетам.



К примеру, субсидия на реализацию программ спортивной подготовки в бюджет Улан-Удэ перечислена в отсутствие необходимого уровня софинансирования данных расходов за счёт средств местного бюджета.



- В целях устранения нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, прокуратурой республики министру спорта и молодёжной политики республики внесено представление. Оно находится на рассмотрении, - заключили в прокуратуре.

