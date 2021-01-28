 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

Прокуратура внесла представление председателю КУИ Улан-Удэ

Прокуратура внесла представление председателю КУИ Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура вскрыла проблему с арендой на земельный участок

Прокурорская проверка установила, что комитет по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) администрации Улан-Удэ нарушил закон при распоряжении муниципальными земельными участками.

Председатель комитета издала распоряжение об аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок.

- Однако начальная цена предмета аукциона определена как рыночная стоимость объекта – 37 тысяч рублей, вместо рыночной стоимости годовой арендной платы. Это повлекло увеличение начальной цены аукциона в 7,5 раз и ограничило число возможных участников аукциона, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокуратура внесла представление председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ. Представление удовлетворено.

Также прокурор в отношении специалиста администрации возбудил административное дело по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов муниципального имущества».

Виновному чиновнику назначен штраф в размере трёх тысячи рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2020 года комитет возглавила Дарима Дондукова, прежде руководившая правовым комитетом администрации города.
прокуратура администрация Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Прокуратура внесла представление председателю КУИ Улан-Удэ
Прокуратура внесла представление председателю КУИ Улан-Удэ
Власть, 28.01.2021
Прокуратура вскрыла проблему с арендой на земельный участок
Улан-удэнский депутат составил топ средств защиты от собак
Улан-удэнский депутат составил топ средств защиты от собак
Власть, 27.01.2021
В списке оказались в том числе перцовые баллончики и петарды
В Улан-Удэ назначено предварительное слушание по делу Рыбальченко
В Улан-Удэ назначено предварительное слушание по делу Рыбальченко
Власть, 27.01.2021
Обвиняемые по громкому дело о сиротских домах ознакомились с материалами
Мэрия Улан-Удэ ограничилась предупреждениями в сторис
Мэрия Улан-Удэ ограничилась предупреждениями в сторис
Власть, 27.01.2021
По мнению представителей администрации, сторис равнозначно объявлению
СК: Бывший сити-менеджер Читы брал взятки дорогим ремонтом
СК: Бывший сити-менеджер Читы брал взятки дорогим ремонтом
Власть, 27.01.2021
Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела бывшего сити-менеджера Чите
Всех претендентов в правительство Бурятии утвердили, но не единодушно
Всех претендентов в правительство Бурятии утвердили, но не единодушно
Власть, 26.01.2021
Подошёл к концу кадровый вопрос обновлённого правительства Бурятии
Кандидат на пост министра финансов Бурятии назвал главную цель
Кандидат на пост министра финансов Бурятии назвал главную цель
Власть, 26.01.2021
Георгия Мадаева назвали дисциплинированным и требовательным
Антон Виноградов озвучил, сколько хочет получать молодёжь Бурятии
Антон Виноградов озвучил, сколько хочет получать молодёжь Бурятии
Власть, 26.01.2021
Антон Виноградов проходит одобрение на назначение министром промышленности и инвестиций
В Бурятии одобрены первые трое кандидатов в правительство
В Бурятии одобрены первые трое кандидатов в правительство
Власть, 26.01.2021
Больше всего голосов «против» пока у Ивана Альхеева
Кандидаты в члены правительства Бурятии озвучили свои планы
Кандидаты в члены правительства Бурятии озвучили свои планы
Власть, 25.01.2021
Кадровый вопрос правительства Бурятии вступает в решающую фазу
Минобрнауки Бурятии подвело итоги 2020 года
Минобрнауки Бурятии подвело итоги 2020 года
Власть, 25.01.2021
Был обещан рост заработной платы в школах
Руководству Тунки поручили «хорошо поработать» с границами сёл
Руководству Тунки поручили «хорошо поработать» с границами сёл
Власть, 25.01.2021
От этой работы зависит дальнейшая судьба многих жителей Тункинского района
Глава Бурятии зачастил в театры
Глава Бурятии зачастил в театры
Власть, 25.01.2021
На этот раз Алексей Цыденов посетил премьеру балета «Тысяча и одна ночь»
Александр Хинштейн: «Я сомневаюсь, что у Жамбалова есть совесть»
Александр Хинштейн: «Я сомневаюсь, что у Жамбалова есть совесть»
Власть, 25.01.2021
Федеральный канал рассказал о деле бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^