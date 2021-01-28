Прокуратура вскрыла проблему с арендой на земельный участок
Прокурорская проверка установила, что комитет по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) администрации Улан-Удэ нарушил закон при распоряжении муниципальными земельными участками.
Председатель комитета издала распоряжение об аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок.
- Однако начальная цена предмета аукциона определена как рыночная стоимость объекта – 37 тысяч рублей, вместо рыночной стоимости годовой арендной платы. Это повлекло увеличение начальной цены аукциона в 7,5 раз и ограничило число возможных участников аукциона, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокуратура внесла представление председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ. Представление удовлетворено.
Также прокурор в отношении специалиста администрации возбудил административное дело по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов муниципального имущества».
Виновному чиновнику назначен штраф в размере трёх тысячи рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2020 года комитет возглавила Дарима Дондукова, прежде руководившая правовым комитетом администрации города.
Прокуратура внесла представление председателю КУИ Улан-Удэ
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