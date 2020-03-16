В мэрии Улан-Удэ новое назначение

Ранее этот пост занимала Анастасия Кузовлева . Поле пяти лет правления она была уволена в конце прошлого года. Причиной тому стало, что в здании культурно-спортивного комплекса работал игровой клуб. Исполняющим обязанности комитета была назначена Наталья Гладкова.





В администрации Улан-Удэ новое назначение. С 16 марта к своим обязанностям председателя комитета по управлению имуществом приступила Дондукова Дарима. Ранее она возглавляла правовой комитет администрации города.Дарима Дондукова после окончания Томского государственного университета в 2000 году по специальности юриспруденция начала работать в правовом комитете, пройдя все ступени карьерной лестницы: от главного специалиста, начальника отдела, заместителя председателя комитета до должности председателя правового комитета.- Дариму Бабасановну отличает принципиальная позиция по правовым вопросам, умеет отстоять свою позицию, знает проблемы города, как никто другой – за 20 лет работы накопился важный, полезный опыт. Думаю, как опытный юрист, она будет решать вопросы управления городским имуществом грамотно, эффективно, наведёт порядок в этой сфере, - прокомментировал новое назначение мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.