 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

В мэрии Улан-Удэ новое назначение

В мэрии Улан-Удэ новое назначение
Власть,  Фото:Управление по информационной политике
Игорь Шутенков надеется, что новый председатель комитета по управлению имуществом наведёт порядок

В администрации Улан-Удэ новое назначение. С 16 марта к своим обязанностям председателя комитета по управлению имуществом приступила Дондукова Дарима. Ранее она возглавляла правовой комитет администрации города.

Дарима Дондукова после окончания Томского государственного университета в 2000 году по специальности юриспруденция начала работать в правовом комитете, пройдя все ступени карьерной лестницы: от главного специалиста, начальника отдела, заместителя председателя комитета до должности председателя правового комитета.

- Дариму Бабасановну отличает принципиальная позиция по правовым вопросам, умеет отстоять свою позицию, знает проблемы города, как никто другой – за 20 лет работы накопился важный, полезный опыт. Думаю, как опытный юрист, она будет решать вопросы управления городским имуществом грамотно, эффективно, наведёт порядок в этой сфере, - прокомментировал новое назначение мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Ранее этот пост занимала Анастасия Кузовлева. Поле пяти лет правления она была уволена в конце прошлого года. Причиной тому стало, что в здании культурно-спортивного комплекса работал игровой клуб. Исполняющим обязанности комитета была назначена Наталья Гладкова.

назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В мэрии Улан-Удэ новое назначение
В мэрии Улан-Удэ новое назначение
Власть, 16.03.2020
Игорь Шутенков надеется, что новый председатель комитета по управлению имуществом наведёт порядок
Светлана Грешилова: «Терешкова высказала свое мнение как гражданин России, как женщина, которая посвятила свою жизнь судьбе страны»
Светлана Грешилова: «Терешкова высказала свое мнение как гражданин России, как женщина, которая посвятила свою жизнь судьбе страны»
Власть, 14.03.2020
Председатель Консультативного совета женщин при Главе РБ Светлана Грешилова про поправки в Конституцию
Монголия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Монголия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Власть, 12.03.2020
Из-за коронавируса прекращено движение поездов через пограничный переход «Наушки – Сухэ-Батор»
Назначен главврач РКБ в Бурятии
Назначен главврач РКБ в Бурятии
Власть, 12.03.2020
Больницей будет руководить кардиолог
Улан-удэнский вуз подписал соглашение с забайкальским министром
Улан-удэнский вуз подписал соглашение с забайкальским министром
Власть, 11.03.2020
Будущие работники культуры Забайкалья будут учиться в ВСГИК
Юрий Трутнев прокатился в Улан-Удэ на «Львёнке»
Юрий Трутнев прокатился в Улан-Удэ на «Львёнке»
Власть, 11.03.2020
Вместе с ним на новом трамвае проехали Игорь Шутенков и Алексей Цыденов
Замминистра строительства России попросили о поддержке реконструкции центра Улан-Удэ
Замминистра строительства России попросили о поддержке реконструкции центра Улан-Удэ
Власть, 10.03.2020
Мэр Игорь Шутенков представил Максиму Егорову план развития столицы Бурятии
В Бурятии на деньги для призов оформили избирательные участки
В Бурятии на деньги для призов оформили избирательные участки
Власть, 10.03.2020
Нецелевое расходование бюджетных средств выявила прокурорская проверка
Новый начальник ГУФСИН по Иркутской области приехал из Брянска
Новый начальник ГУФСИН по Иркутской области приехал из Брянска
Власть, 07.03.2020
Владимир Путин назначил начальником ГУФСИН России по Иркутской области Леонида Сагалакова
Алексей Цыденов вручил госпремии талантливой молодёжи
Алексей Цыденов вручил госпремии талантливой молодёжи
Власть, 07.03.2020
Государственные премии получили 25 школьников и студентов
Минприроды Бурятии обязали определить границы четырёх озёр
Минприроды Бурятии обязали определить границы четырёх озёр
Власть, 06.03.2020
Сведения о границах озёр Арангатуй, Щучье, Гусиное и Котокельское нужно внести в реестр недвижимости
Владимира Павлова обвинили в «упрощении и выхолащивании»
Владимира Павлова обвинили в «упрощении и выхолащивании»
Власть, 06.03.2020
Игорь Бобков обрушился с критикой на председателя Народного Хурала Бурятии
Путину подарили бурятского быка тигровой масти
Путину подарили бурятского быка тигровой масти
Власть, 06.03.2020
Учёные просят президента взять под личный патронаж аборигенных бурятских коров
Депутат потребовал извинений от главы МВД по Бурятии
Депутат потребовал извинений от главы МВД по Бурятии
Власть, 05.03.2020
Скандал произошёл в Хурале после отчёта министра внутренних дел по Бурятии

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^