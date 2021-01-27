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Улан-удэнский депутат составил топ средств защиты от собак

Улан-удэнский депутат составил топ средств защиты от собак
Власть,  Фото:pixabay.com
В списке оказались в том числе перцовые баллончики и петарды

На своей странице на Facebook директор ООО «Байкал Медиа Консалтинг», депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков поделился, как отбиваться от агрессивных собак.

- Последний месяц меня часто спрашивают о средствах защиты от собак. Вот короткая сводка. Сразу скажу, что все средства имеют ограниченную эффективность - собаки в состоянии агрессии могут игнорировать опасность, - написал Сергей Бурдиков.

Он представил лично составленный список и вкратце описал действия каждого из них. Не всё из этого перечисленного можно доверить ребёнку, подчеркнул депутат.

В публикации отмечается, что наиболее эффективно воздействовать на органы обоняния - они у собак развиты лучше всего.

1. Перцовый спрей. Раздражает слизистую собак. Легко носить с собой, можно держать в руках.

Зимой баллончик может замёрзнуть, держать нужно в тепле. Ещё на многих баллончиках есть защитный блок от случайных нажатий, лучше заранее потренироваться.

Второй по уровню развития аппарат у собак - слуховой.

2. Петарды. Громкий звук и вспышка - очень эффективное средство. Но петарду надо сначала поджечь, на это требуется время.

3. Ультразвуковой отпугиватель. Принцип тот же, что и у антикомариных репеллеров, но диапазон другой (14 - 25 кГц).

Эффективность ограниченная, ручные отпугиватели срабатывают на небольшом расстоянии и имеют направленный диапазон. Против стаи практически бесполезен.

Третье - органы зрения. Считается, что собаки видят хуже, но если у вас в руках опасный для неё предмет - она отреагирует.

4. Электрошокеры. Эти приборы воздействуют сразу на все чувства - собаки боятся электрической дуги, треска и запаха озона, который ассоциируется с грозой.

Сергей Бурдиков высказал сомнения насчёт последнего из списка – электрошокеров, так как они довольно опасны и могут подвести в нужный момент:

- Но электрошокеры опасны для самого владельца, а большинство (в диапазоне до 2-3 тысяч рублей) ещё и крайне ненадёжны. Очень вероятно, что в нужный момент, особенно на морозе, он не сработает.

В завершение он написал: «Понимаю, что эффективность не 100%, но лучше частичный результат, чем совсем никакой».

Как сообщал «Байкал-Daily», те самые ультразвуковые отпугиватели, которые заняли третье место в списке, уже установили в улан-удэнской гимназии №33. В случае, если эксперимент окажется удачным, они появятся и в других школах города.


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