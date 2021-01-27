Улан-удэнская гимназия отпугивает собак ультразвуком

Ультразвуковые отпугиватели могут внедрить и в других школах
В гимназии №33, которая находится в центре Улан-Удэ, установили ультразвуковой отпугиватель собак. Эксперимент продолжается уже несколько месяцев, сейчас проводятся испытания третьего по счёту прибора, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Принцип работы ультразвукового репеллера – использование звуков, которые настроены на слуховой аппарат собак, в также других пёсьих: лисы, волки и т.д. Отпугиватель воздействует на территорию в 200 кв.м., на прямом расстоянии 15-20 метров.
- Мы стараемся задействовать средства пассивной обороны, чтобы дети, выходя из школы, не подвергались опасности. Когда дети выходят из школы, то собаки с округи прибегают поиграть и попросить угощение, и образуется толчея. За несколько дней работы мы увидели, что есть собаки, которые почти совсем не реагируют, но остальные покинули эту территорию. Раньше у входа на территорию школы четыре-пять особей находились постоянно, а сейчас ни одной, - прокомментировал депутат горсовета Сергей Бурдиков.
По словам Сергея Бурдикова, при включении на полную мощность 10-15% людей тоже слышит неприятный звук, издаваемый аппаратом. У собак такой процент намного больше - наблюдение показало, что 80 % собак реагируют на звук, и при долгой работе аппарата они стараются уйти подальше и, таким образом, больше не скапливаются у входа в школу.
Сейчас в конструкцию аппарата вносят изменения, чтобы исключить из схемы датчик движения.
В случае положительного эффекта от использования такого аппарата будет рассматриваться возможность уличной установки отпугивателей во всех школах Улан-Удэ.
При этом сегодня утром в паблике «anonim03_uu» в Instagram жительница Улан-Удэ поделилась видео, запечатлев бегающих возле той же гимназии №33 собак. Впрочем, собаки агрессию к прохожим не проявляют. Пользователи вступаются за этих животных. «Что вы такие злые, ведь собаки ждут детей после занятий, никакой агрессии. Моя собака встречала меня после школы», - отметил один из комментаторов.
Улан-удэнская гимназия отпугивает собак ультразвуком
Общество, Фото:
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